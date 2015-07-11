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Поселок в Швейцарии ввел собственную валюту

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Старый Сегодня, 20:41
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,911
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КП: 0.114
Поселок в Швейцарии ввел собственную валюту


Поселок в горной Швейцарии, который называется Ле Дьяблере, недавно ввел в обращение свою местную валюту - исенау. 50 000 металлических монет: - столько всего было отчеканено и введено в обращение этих новых денег.

Так в чем же причина, что жители этого поселка отодвинули вдруг в сторону швейцарские франки?

Да в целом она проста: - жителям поселка не хватает 250 000 швейцарских франков, чтобы купить новый фуникулёр, чтобы прибывающие в эту местность отдыхающие могли добраться на нем до санатория Исенау (отсюда, кстати, и название новой монетки пущенной в хождение). Дело в том, что это место отдыха расположено в местности, которая выше в горах и до него можно добраться лишь на фуникулёре, однако он уже старый (ему более 60 лет) и перемещаться на нем с каждым годом становится всё опаснее и опаснее. Поэтому на общем сходе поселка, все жители согласились, что именно таким способом (с помощью выпуска своих денег) и можно будет решить эту проблему, так как бюджет поселка вряд ли потянул бы такие вообщем-то немалые расходы.

Сейчас в поселке в ходу как швейцарские франки, так и эти новые деньги - исенау. Их свободно принимают в магазинах и заведениях общепита этого населенного пункта, вплоть до ресторанов. Установленный курс: за 1 исенау дают 10 швейцарских франков, то есть это где-то около 600 рублей по текущему курсу обмена. Инициаторы этой акции надеются до апреля этого года набрать требуемую сумму на покупку нового фуникулёра.

Господин Люсьен Мореро (Lucien Morerod), который владеет сырной лавкой в поселке так пояснил журналистам это начинание: "Например, кто-то берёт у меня мой домашний сыр и платит за него 20-франковой купюрой. Я беру и деньги и одновременно спрашиваю, что, а не хочет ли уважаемый покупатель получить сдачу с двадцати монетой исенау? И если гость соглашается, то по всей видимости он и потратит свои накопившиеся исенау у нас же, тут на месте, а это уже положительно скажется на экономике нашего поселка - когда больше продается, то и больше прибыли. Вот так мы и накопим на наш новый фуникулёр".

Ну что ж - затея как бы интересная. Главное только продавать побольше, глядишь и деньги дополнительные действительно накопятся. И надо только еще сказать, что жители этого поселка всё же не оригинальны в своем начинании и к примеру, в той же Британии 4 года тому назад был введен в обращение так называемый бристольский фунт, который был, кстати, равен по своей стоимости общепринятому фунту-стерлингов. Сделано это было, чтобы смягчить экономический кризис, ну а итоге там дошло до того, что даже служащие муниципальных заведений стали получать зарплату в "бристолях". Кроме того, в США, даже сейчас в разных штатах имеют хождение несколько десятков локальных валют. И власти смотрят на это вполне спокойно.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58920ebbf1d69
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:45.
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Старый Сегодня, 21:00
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 768
Благодарностей: 109
КП: 0.115
Re: Поселок в Швейцарии ввел собственную валюту
Возможно у меня дежавю, но вроде создавали уже такую тему пару дней назад.
А по теме разве не нашлось людей желающих инвестировать в их подъемник деньги? Хотя они не плохой способ и сами придумали.
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