turnex.top - TURNEX

Я не администратор проекта, тема создана для ознакомления.
Новый высокодоходный инвестиционный МЛМ-проект, работающий по принципу "живой очереди".
О маркетинге:
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Маркетинг "TURNEX" работает по системе "живая очередь". Делая вклад, Вы встаете в очередь на получение прибыли. Доходность вкладчикам обеспечивает приток новых средств. Сделанный Вами вклад автоматически распределяется между первыми участниками. Вы получаете прибыль когда очередь дойдет до Вас.
Проект работает с платежными системами Perfect Money и PAYEER. Очередь для всех одна общая.
Все операции, включая реферальные бонусы, приходят автоматически на указанный вами кошелек.
Время работы очереди: 12:00 - 23:00 по МСК. В ночное время прием вкладов прекращается!
✔ Доходность каждого вклада - 130%
.
✔ Сумма вклада - увеличивается со временем.
На данный момент: 10-20$.
✔ Время между вкладами - увеличивается со временем.
На данный момент: 0 минут.
✔ Количество вкладов для каждого пользователя - неограниченно.
✔ Реферальная программа - 8%
с вкладов ваших рефералов.
Став партнером проекта, вы получите бонус 10%
.
✔ Комиссия администратора - 10%
с каждого вклада.
Тех. данные:
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ВНИМАНИЕ! Сервер не может обработать много операций одновременно, потому прибыль может приходить с задержкой в несколько минут, в зависимости от нагрузки сервера.
- Уникальный скрипт и дизайн
- Выделенный сервер
- SSL-сертификат
- Авторефбек
Мой вклад в очередь (PAYEER):
Дата операции: 01 Фев 2017 19:06
ID операции: 298998259
Тип операции: перевод
Магазин: turnex.top
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $
Выставил авторефбек на 50% для всех зарегистрировавшихся