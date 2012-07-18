Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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turnex.top - TURNEX

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 314
Благодарностей: 188
КП: 0.582
turnex.top - TURNEX
Я не администратор проекта, тема создана для ознакомления.

Новый высокодоходный инвестиционный МЛМ-проект, работающий по принципу "живой очереди".


О маркетинге:
Цитата:
Маркетинг "TURNEX" работает по системе "живая очередь". Делая вклад, Вы встаете в очередь на получение прибыли. Доходность вкладчикам обеспечивает приток новых средств. Сделанный Вами вклад автоматически распределяется между первыми участниками. Вы получаете прибыль когда очередь дойдет до Вас.

Проект работает с платежными системами Perfect Money и PAYEER. Очередь для всех одна общая.

Все операции, включая реферальные бонусы, приходят автоматически на указанный вами кошелек.

Время работы очереди: 12:00 - 23:00 по МСК. В ночное время прием вкладов прекращается!
✔ Доходность каждого вклада - 130%.
✔ Сумма вклада - увеличивается со временем.
На данный момент: 10-20$.
✔ Время между вкладами - увеличивается со временем.
На данный момент: 0 минут.
✔ Количество вкладов для каждого пользователя - неограниченно.
✔ Реферальная программа - 8% с вкладов ваших рефералов.
Став партнером проекта, вы получите бонус 10%.
✔ Комиссия администратора - 10% с каждого вклада.

Цитата:
ВНИМАНИЕ! Сервер не может обработать много операций одновременно, потому прибыль может приходить с задержкой в несколько минут, в зависимости от нагрузки сервера.


Тех. данные:
- Уникальный скрипт и дизайн
- Выделенный сервер
- SSL-сертификат
- Авторефбек


Мой вклад в очередь (PAYEER):
Дата операции: 01 Фев 2017 19:06
ID операции: 298998259
Тип операции: перевод
Магазин: turnex.top
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $

Выставил авторефбек на 50% для всех зарегистрировавшихся
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
Gibraltar1 на форуме  
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