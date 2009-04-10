Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Мультик "Пэйроллсы"

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Старый Сегодня, 19:53
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,813
Благодарностей: 3,500
Записей в FX-блоге: 437
Подписок: 42

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Мультик "Пэйроллсы"
В преддверии ожидания вечернего заседания ФРС по ставкам вспомнился старый мультик об опасности торговать в новостные дни.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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