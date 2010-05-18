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Профессиональная настройка рекламных кампаний Yandex Direct и Google Adwords
Предлагаю профессиональную настройку и сопровождение рекламных кампаний в Yandex Direct и Google Adword!
Мои преимущества:
1) Качественная проработка СЯ и минус слов, кросс-минусовка.
2) Оптимизация объявлений по принципу 1 ключ = 1 объявление, с вхождением запроса в заголовок и описание, что гарантирует минимально возможную цену клика еще на старте кампании, высокий CTR и низкую цену клика в будущем.
3) Подключение всего функционала: быстрые ссылки, контактная информация, расширения объявлений и т.д.
4) Создание кампаний для РСЯ | КМС и настройка оптимальных таргетингов
5) Настройка ретаргетинга|ремаркетинга, utm меток, целей.
Скайп: akill04070
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