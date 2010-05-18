Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Профессиональная настройка рекламных кампаний Yandex Direct и Google Adwords

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Все о контекстной рекламе и рекламных брокерах, с помощью которых можно получать уникальных посетителей на свой сайт, а также зарабатывать на продаже трафика.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:50
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Профессиональная настройка рекламных кампаний Yandex Direct и Google Adwords
Предлагаю профессиональную настройку и сопровождение рекламных кампаний в Yandex Direct и Google Adword!


Мои преимущества:

1) Качественная проработка СЯ и минус слов, кросс-минусовка.

2) Оптимизация объявлений по принципу 1 ключ = 1 объявление, с вхождением запроса в заголовок и описание, что гарантирует минимально возможную цену клика еще на старте кампании, высокий CTR и низкую цену клика в будущем.


3) Подключение всего функционала: быстрые ссылки, контактная информация, расширения объявлений и т.д.

4) Создание кампаний для РСЯ | КМС и настройка оптимальных таргетингов

5) Настройка ретаргетинга|ремаркетинга, utm меток, целей.

Скайп: akill04070

Обращайтесь!
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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