Uptake привлек $40 млн от Revolution Growth

Один из самых быстрорастущих чикагских стартапов получил свежее финансирование в размере $40 млн. от венчурной фирмы Стива Кейса и Теда Леонсиса Revolution Growth.
Uptake, стартап предиктивной аналитик созданный основателем Groupon Брэдом Кейвелом, сегодня объявил о привлечении $40 млн от Revolution Growth. Uptake, одна из немногих иллинойских компаний-единорогов, капитализация которых $1 млрд. или больше, ранее привлекла $45 млн. от GreatPoint Ventures, New Enterprise Associates, Caterpillar и Lightbank.
В рамках инвестиций, Леонсис - соучредитель Revolution Growth и владелец нескольких профессиональных спортивных команд - присоединится к совету директоров UpTake.
“ Uptake сотрудничает с знаковыми промышленными предприятиями, которые еще не в полной мере интегрировали аналитические данные для улучшения бизнес-операций”, - сказал Leonsis в заявлении. “Этот тип революционных научных данных будет создавать реальную ценность для промышленных предприятий, помогая им монетизировать свои данные, повысить безопасность и многое другое “.
Uptake основан в 2014 году и начал работать с Caterpillar и использовать машинное обучение и прогнозную аналитику для строительного гиганта, чтобы определять, когда техника может дать сбой, прежде чем, поломка произойдет фактически. Uptake расширила свою платформу в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, энергетика, авиация и розничная торговля.
Например, аналогичным образом, технология UpTake используется в работе локомотивостроительных компаний, предотвращая путем прогнозирования крупные сбои системы.
"Uptake создала новую категорию корпоративного программного обеспечения под названием "результаты как услуга ", и предоставляя всю важную информацию, мы добиваемся результатов и позитивного воздействия для наших клиентов", сказал Кейвел в заявлении. "Мы строим продукты на нашей платформе, которые создает по настоящему ценные и значимые вещи, и мы устранили проблемы интеграции, которые мешают традиционному подходу продажи корпоративного программного обеспечения."