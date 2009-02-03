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Uptake привлек $40 млн от Revolution Growth

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Старый Сегодня, 19:34
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 617
Благодарностей: 72
КП: 0.063
Uptake привлек $40 млн от Revolution Growth
Один из самых быстрорастущих чикагских стартапов получил свежее финансирование в размере $40 млн. от венчурной фирмы Стива Кейса и Теда Леонсиса Revolution Growth.
Uptake, стартап предиктивной аналитик созданный основателем Groupon Брэдом Кейвелом, сегодня объявил о привлечении $40 млн от Revolution Growth. Uptake, одна из немногих иллинойских компаний-единорогов, капитализация которых $1 млрд. или больше, ранее привлекла $45 млн. от GreatPoint Ventures, New Enterprise Associates, Caterpillar и Lightbank.

В рамках инвестиций, Леонсис - соучредитель Revolution Growth и владелец нескольких профессиональных спортивных команд - присоединится к совету директоров UpTake.
“ Uptake сотрудничает с знаковыми промышленными предприятиями, которые еще не в полной мере интегрировали аналитические данные для улучшения бизнес-операций”, - сказал Leonsis в заявлении. “Этот тип революционных научных данных будет создавать реальную ценность для промышленных предприятий, помогая им монетизировать свои данные, повысить безопасность и многое другое “.
Uptake основан в 2014 году и начал работать с Caterpillar и использовать машинное обучение и прогнозную аналитику для строительного гиганта, чтобы определять, когда техника может дать сбой, прежде чем, поломка произойдет фактически. Uptake расширила свою платформу в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, энергетика, авиация и розничная торговля.
Например, аналогичным образом, технология UpTake используется в работе локомотивостроительных компаний, предотвращая путем прогнозирования крупные сбои системы.
"Uptake создала новую категорию корпоративного программного обеспечения под названием "результаты как услуга ", и предоставляя всю важную информацию, мы добиваемся результатов и позитивного воздействия для наших клиентов", сказал Кейвел в заявлении. "Мы строим продукты на нашей платформе, которые создает по настоящему ценные и значимые вещи, и мы устранили проблемы интеграции, которые мешают традиционному подходу продажи корпоративного программного обеспечения."

Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...lution-growth/

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