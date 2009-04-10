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Экономические новости Украины

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Старый Сегодня, 19:32
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
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Подписок: 42

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Экономические новости Украины
На форуме украинцев не много. Основная масса пользователей - россияне.
Я думаю, что им не очень интересны наши внутренние новости, поэтому буду публиковать их не в "горячих новостях", а в этой теме.
Сюда не будут размещаться новости и обсуждения о политике.
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tanrad вне форума  
Старый Сегодня, 19:34
#2
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,813
Благодарностей: 3,500
Записей в FX-блоге: 437
Подписок: 42

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Экономические новости Украины
Компания MasterCard заявила о совместном запуске с Кредобанком первого в Украине цифрового кошелька. Он получил название KredoPay и был реализован на платформе MasterСard Enablement Digital Service (MDES), говорится в официальном сообщении платежной системы.

При помощи нового кошелька люди смогут сохранять свои карточки MasterCard в цифровом формате. После этого для совершения платежа достаточно будет приложить смартфон к POS-терминалу, поддерживающему бесконтактную функцию (на них написано PayPass).

Для пользования мобильным NFC-кошельком, украинцам нужно скачать приложение KredoPay на смартфон и добавить данные своей карточки MasterCard. Приложение будет доступно для мобильных устройств с версией программного обеспечения Android 4.4 KitKat и выше и поддержкой технологии NFC.

В MasterСard уточнили, что на текущий момент Android пользуется в нашей стране наибольшим спросом — ее поддерживает 66% смартфонов.

В платежной системе уверяют, что платформа MDES, представленная в 2013 г., применяет современные методы защиты платежей: криптографии, стандарт EMV, биометрию и токены — одноразовые цифровые коды для шифрования данных карты при оплате. Ее используют эмитенты и сервисы цифровых кошельков в США и в 18 европейских странах.
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad вне форума  
Ответить
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