5 австрийских стартапов на 2017 год

Австрия входит в число самых успешных стран по стартапам. Сейчас австрийское правительство активно поддерживает новые идеи, что несомненно приводит к финансированию. В 2017 году запускаются очень много интересных стартапов из разных областей, но я отобрал 5 самых перспективных и интересных на предстоящий 2017 год.
Стартап Byrd
, расположенный в Вене, занимается доставкой груза. Это первый своего рода перевозчик, который может предоставить самые низкую стоимость по перевозке, дешевый упаковочный материал и отслеживание груза с помощью приложения. В июле 2016 года привлёк 370 тыс евро от компании KK Incube Invest и венчурного фонда Pioneers Ventures.
Стартап TaskWunder
основанный в 2015году, предоставляет малому и среднему бизнесу профессиональных фрилансеров, которые оптимизирует целевые страницы, настраивают соц сети, рисуют инфографику, записывают видео, что приводит к высококачественным и эффективным результатам. Сейчас платформа доступна только на немецком, но в ближайшие месяц добавят английский. Инвестиций TaskWunder еще не привлекал.
Стартап Pwn Win
, расположенный в городе Мондзе, разработал платформу для соревнований геймеров по самым популярным играм. Предоставляющие услуги в большинстве случаев бесплатны, но и одновременно Pwn Win дает возможность геймерам ежедневно выигрывать денежные призы. Основали стартап в ноябре 2015 года и уже в декабре того же года привлек 330 тыс евро инвестиций от частных инвесторов.
Ticksa
использует соцсети для монетизации авторского контента на прозрачной основе. Монетизировать можно все что угодно - видео, песни, блоги, статьи. Ticksa дает возможность загружать свои публикации, устанавливать свою цену и даже продвигать свои публикации. Основан в 2015 году, но инвесторов для развития компании еще не привлекал.
PowUnity
предназначен для любителей экстремального спорта, в большей степени для лыжников. Компания разработала устройство NeverLose, который запросто монтируется к лыжной доске и подключается через смартфон. Устройство автоматически определяет, когда лыжник или доска был утеряна, имеет противоугонную сигнализацию и снабжён мощным сигналом тревоги. PowUnity основан в 2015 году, инвестиций пока еще не привлекал.
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