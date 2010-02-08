Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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startupagro - startupagro.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:06
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 1,302
Благодарностей: 112
КП: 0.321
startupagro - startupagro.com
Приветствую Всех.

Предлагаю ознакомиться с новым проектом Startupagro.



Я не админ.

Старт 25.01.2017 .

Принимает:



Скрипт Administation лицензионный.
Ddos Protected: GeniusGuard

Легенда проекта:

Цитата:
Цель проекта — финансово-экономическое обоснование создания высокотехнологичного тепличного хозяйства по выращиванию овощей с требуемой производительностью овощной продукции в год, определение основных финансовых, маркетинговых и экономических параметров создания рентабельной организации в сфере сельского хозяйства.

Основной для предпосылок к открытию тепличного комплекса является потребность замещения импортной овощной продукции, ограничение на ввоз которой вызван действием торгово-экономических санкций, для удовлетворения потребностей российского населения в свежих овощах.

На начальном этапе своей работы тепличное хозяйство выращивало огурцы (наиболее урожайная культура) и томаты, а также рассаду для собственного потребления.

На данном этапе мы расширяем своё поле деятельности, как по выращиванию томатов, огурцов, так и зелени (петрушка, укроп, салаты) , путем строительства и благоустройства новых тепличных хозяйств следующего поколения.

Тепличные хозяйства позволяют круглогодично обеспечивать население свежими овощами и овощеводческой продукцией.

Несмотря на то, что в России наблюдается дефицит тепличных овощей, основную долю рынка – практически 60–80% – занимает импортная продукция. Данная ситуация обусловлена неразвитостью внутреннего производства, отсутствием базы под отечественное тепличное семеноводство, изношенностью мощностей тепличных хозяйств, высокой долей энергоресурсов в себестоимости продукции, недостаточной поддержкой государства и т. д.

Мы стремимся исправить эту ситуацию доступными нам способами и предлагаем вам поучаствовать в этом очень перспективным и прибыльном деле.
Тарифные планы:

Цитата:
Мы предлагаем следующую линейку тарифных планов, чтобы Вы сами для себя могли определить стратегию Вашего инвестирования в наш проект.

*Тарифнный план "7 дней" - Сумма вклада: $10.00 - $100.00, процентная ставка 0.5% в день, сроком на 7 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

Тарифнный план "30 дней" - Сумма вклада: $20.00 - $1000.00, процентная ставка 1% в день, сроком на 30 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

Тарифнный план "65 дней" - Сумма вклада: $50.00 - $2000.00, процентная ставка 1,5% в день, сроком на 65 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

Тарифнный план "95 дней" - Сумма вклада: $2000.00 - $4000.00, процентная ставка 2% в день, сроком на 95 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

Тарифнный план "180 дней" - Сумма вклада: $4000.00 - $15000.00, процентная ставка 2,7% в день, сроком на 180 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

Тарифнный план "360 дней" - Сумма вклада: $15000.00 - $30000.00, процентная ставка 3,5% в день, сроком на 360 дней с возвратом тела депозита в конце срока.

*С данного тарифного плана реферальные отчисления вышестоящему спонсору начислены не будут.
Первый тарифный план тестовый, он временный, поэтому рефка по нему не начисляется.

Реферальная программа:

Цитата:
1 уровень - 15% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов

2 уровень - 10% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов

3 уровень - 5% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов

4 уровень - 2% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов

5 уровень - 1% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов

6 уровень - 1% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
Из FAQ: Максимальный срок на выплату 48 часов.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ

Мой вклад:



Тема по рефбэку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=496345
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StartUpAgro
Последний раз редактировалось evgold; Сегодня в 19:09.
evgold на форуме  
Старый Сегодня, 19:20
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 5,088
Благодарностей: 4,376
КП: 0.148
Re: startupagro - startupagro.com
Цитата:
Вывод реферальных делаем по любой заявке в самое ближайшее время бухспециалистов проекта в платёжках
Улыбнуло .
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Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 19:23
#3
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,314
Благодарностей: 29,420
КП: 0.162

награды Нострадамус 
с такой рефкой тут долгой игры не будет админ специально походу первый план под границы раздела подогнал, ток на что надеется? ему это не поможет
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
shtorm3000 на форуме  
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