startupagro - startupagro.com

Цель проекта — финансово-экономическое обоснование создания высокотехнологичного тепличного хозяйства по выращиванию овощей с требуемой производительностью овощной продукции в год, определение основных финансовых, маркетинговых и экономических параметров создания рентабельной организации в сфере сельского хозяйства.
Основной для предпосылок к открытию тепличного комплекса является потребность замещения импортной овощной продукции, ограничение на ввоз которой вызван действием торгово-экономических санкций, для удовлетворения потребностей российского населения в свежих овощах.
На начальном этапе своей работы тепличное хозяйство выращивало огурцы (наиболее урожайная культура) и томаты, а также рассаду для собственного потребления.
На данном этапе мы расширяем своё поле деятельности, как по выращиванию томатов, огурцов, так и зелени (петрушка, укроп, салаты) , путем строительства и благоустройства новых тепличных хозяйств следующего поколения.
Тепличные хозяйства позволяют круглогодично обеспечивать население свежими овощами и овощеводческой продукцией.
Несмотря на то, что в России наблюдается дефицит тепличных овощей, основную долю рынка – практически 60–80% – занимает импортная продукция. Данная ситуация обусловлена неразвитостью внутреннего производства, отсутствием базы под отечественное тепличное семеноводство, изношенностью мощностей тепличных хозяйств, высокой долей энергоресурсов в себестоимости продукции, недостаточной поддержкой государства и т. д.
Мы стремимся исправить эту ситуацию доступными нам способами и предлагаем вам поучаствовать в этом очень перспективным и прибыльном деле.
Тарифные планы:
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Мы предлагаем следующую линейку тарифных планов, чтобы Вы сами для себя могли определить стратегию Вашего инвестирования в наш проект.
*Тарифнный план "7 дней" - Сумма вклада: $10.00 - $100.00, процентная ставка 0.5% в день, сроком на 7 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
Тарифнный план "30 дней" - Сумма вклада: $20.00 - $1000.00, процентная ставка 1% в день, сроком на 30 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
Тарифнный план "65 дней" - Сумма вклада: $50.00 - $2000.00, процентная ставка 1,5% в день, сроком на 65 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
Тарифнный план "95 дней" - Сумма вклада: $2000.00 - $4000.00, процентная ставка 2% в день, сроком на 95 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
Тарифнный план "180 дней" - Сумма вклада: $4000.00 - $15000.00, процентная ставка 2,7% в день, сроком на 180 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
Тарифнный план "360 дней" - Сумма вклада: $15000.00 - $30000.00, процентная ставка 3,5% в день, сроком на 360 дней с возвратом тела депозита в конце срока.
*С данного тарифного плана реферальные отчисления вышестоящему спонсору начислены не будут.
Первый тарифный план тестовый, он временный, поэтому рефка по нему не начисляется.
Реферальная программа:
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1 уровень - 15% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
2 уровень - 10% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
3 уровень - 5% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
4 уровень - 2% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
5 уровень - 1% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов
6 уровень - 1% с каждого вклада в депозиты ваших рефералов