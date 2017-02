Lonsdayl Интересующийся

Amazon инвестирует $ 1,49 млрд в строительство авиабазы







Корпорация Amazon планирует инвестировать $ 1,49 млрд в строительство большой базы для авиаперевозок в северной части штата Кентукки, сообщил государственный чиновник. Согласно ожиданиям, в один прекрасный день Amazon сможет напрямую конкурировать с FedEx Corp и United Parcel Service Inc.



Крупнейший в мире интернет-магазин согласился на лизинг сроком на 50 лет на территорию в 900 акров. Местность является собственностью Цинциннати (Северный Кентукки). По размерам территория близка к площади авиабаз ведущих грузовых авиакомпаний.



Amazon обрабатывается огромное количество сухопутных заказов с доставкой на дом. Таким образом компания может доставить посылки быстрее, к тому же нет необходимости тратить дополнительные деньги и полагаться на услуги третьих лиц. Amazon сообщает, что строительство авиабазы должно улучшить сервис доставки, а не заменить сухопутные доставки.



Аналитики предполагают, что у авиабазы большое будущее.



"По нашим оценкам, компании Amazon открывается рынок доставки, экспедирования грузов и контрактной логистики, общим объемом более $ 400 млрд", - сказал Себастьян Колин, аналитик Baird Research Equity.



Amazon еще не объявила дату начала строительства авиабазы, но компания рассчитывает создать более 2000 рабочих мест после старта работы.



Северный Кентукки расположен недалеко от главной базы UPS, что позволит ставить самолеты Amazon на коротком расстоянии от крупных городов. В прошлом году компания сообщила, что она будет арендовать 40 самолетов Boeing Co 767, 16 из которых в настоящее время находятся в эксплуатации.



В рамках инвестиций, Amazon планирует потратить около $ 462 млн на строительство и улучшение сервиса в течение неопределенного количества лет, - согласно с финансовым отчетом по экономическому развитию Кентукки.



Совет полномочия штата предварительно одобрил $ 40 млн налоговых льгот для Amazon в течение десяти лет. Воспользоваться ими компания сможет, если додержится обязательств по найму, со средней заработной платой, включая пособия, в размере $ 26/час.



До сих пор, Amazon загружал свои самолеты большими, но легкими коробками, по данным Reuters. Это позволяло компании уклоняться от сборов грузовых партнеров, которые в последнее время все больше и больше склонялись к ценообразованию по объему, а не весу.



Новое местоположение авиабазы компании Amazon сравнивают с базой UPS в Луисвилле, которая занимает 1,220 акра. Компания FedEx имеет авиабазу на более чем 900 акров в Мемфисе.



