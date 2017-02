tigr Топ Мастер

После победы Трампа Баффет купил акции на $12 млрд Несмотря на то, что миллиардер Уоррен Баффет скептически относится к заявлениям Дональда Трампа, он увидел новые возможности на рынке после его победы на выборах, об этом международный инвестор рассказал в интервью журналисту Чарли Роузу.







«За период после выборов мы купили акции на $12 млрд», - заявил создатель Berkshire Hathaway Inc. миллиардер Уоррен Баффет в интервью Чарли Роузу. Инвестор не стал раскрывать, какие именно акции были добавлены в портфель, однако сказал: «Объекты для инвестиций найти сложно. Я звоню, анализирую и т.д. Действую самыми разными способами. Это личный бизнес, звонки у меня тоже личные, но обычно я просто решаю, что пора действовать». И тут же добавил: «Вы можете иметь хороший результат, если знаете, как работает хотя бы 5% бизнеса в стране».



Несмотря на то, что Баффет верит в экономический рост США, ко многим заявления нового президента Дональда Трампа он относится скептически. На вопрос, сможет ли Америка вырасти на 4% в год, как обещал Трамп, Баффет ответил: «Это довольно много. Два процента – чудесно. 3% может быть, но это невероятно».



По мнению Баффета, за последние 30-40 лет рынки изменились, сейчас они предоставляют больше возможностей проявить себя, поэтому список миллионеров расширяется, так же как и спрэд между доходами бедных и богатых. Баффет категорически не одобрил агитацию в пользу торговых войн, так как они подрывают текущую экономическую систему и основы рынка.



БОЛЬШОЙ КУШ



Баффет не разделяет воодушевление многих инвесторов по поводу Трампа, однако он увидел новые возможности на рынке после того, как результаты голосования в США были озвучены. Об этом свидетельствует размер сделанных инвестиций. Как сообщает агентство Bloomberg, за первые девять месяцев прошлого года, Berkshire приобрела ценные бумаги всего на $5,2 млрд, при этом проданы или погашены бумаги были на $20 млрд. В 2015 году Berkshire купил ценные бумаги на $10 млрд. На 30 сентября портфель Berkshire включал акции на $102,5 млрд.



Результаты выборов Дональда Трампа привели к росту фондовых индексов. Инвесторы поверили в то, что политика Трампа, ориентированная на достижение более высоких показателей экономического роста, поддержит бизнес. Однако недавние заявления по поводу ужесточения иммиграционной политики вызывают опасения участников рынка, так как акцент смещен в сторону изоляционной политики. Во время предвыборной гонки Баффет поддержал Хиллари Клинтон, однако заявил, что он уверен в долгосрочных перспективах экономики США независимо от того, кто победит на выборах.



ИНВЕСТИЦИИ В АВИАЦИЮ



На вопрос Роуза, были ли среди последних покупок акции авиакомпаний, Баффет предпочел не отвечать. Однако он заметил, что бумаги авиакомпаний были в портфеле на 30 сентября прошлого года. В ноябре Berkshire раскрыла отчетность, из которой следовало, что компания в конце третьего квартала приобрела доли в American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., и United Continental Holdings Inc. в Так же Berkshire купил долю в Southwest Airlines Co. Произошло это, несмотря на то, что долгие годы Баффет делал неоднократные заявления, что считает инвестиции в авиацию потерей денег. Впрочем, он не стал отвечать Роузу, что его заставило изменить мнение, но заявил, что принято решение было «в значительной степени» лично им.



