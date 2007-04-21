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Джордж Сорос проиграл $1 млрд клиентских денег

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Старый Сегодня, 18:50
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
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Джордж Сорос проиграл $1 млрд клиентских денег
Легендарный управляющий Джордж Сорос отпраздновал свой 53й год в индустрии инвестирования крупной потерей денег клиентов.



По итогам года Soros Fund Management стал одним из худших среди 20 крупнейших хедж-мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад LCH Investments.
86-летний миллиардер, весной решивший вернуться "с пенсии" и снова приступить к самостоятельной торговле на рынках, потерял 1 млрд долларов, или 3,5% от активов.
Результат хуже удалось показать только другому ветерану Уолл-стрит Джону Полсону, фонд которого проиграл на биржах 3 млрд долларов или почти треть клиентского портфеля.

Начало года складывалось для Сороса удачно - он вложился в золото, которое с января по июнь подорожало на 30%, а летом сократил свои инвестиции почти в 5 раз, зафиксировав прибыль.
Тогда же Сороса посетила мысль о грядущем обвале фондовых рынков, и началась череда провалов.

По сведениям The Wall Street Journal, Сорос неудачно пытался играть на падении акций после решения Великобритании о выходе из ЕС. В начале лета фонд миллиардера активно занимал короткие позиции, но провал рынков после Brexit длился всего три дня, уже к августу большинство индексов вернулись на прежние отметки, а осенью - превысили их.
Попадание в "черную полосу" не остановило Сороса, увлеченного идеей неизбежного, как ему казалось, падения бирж.

Проиграв в Европе, он решил переключиться на США. К концу июня вложения Soros Fund Management в опционы пут на американский рынок акций взлетели вдвое - до рекорда за всю историю фонда.
Эти бумаги принесли бы Соросу прибыль в случае снижения индекса S&P500, который на тот момент находился на исторических максимумах.
Но ставка снова оказалась провальной. В июле и августе S&P прибавил еще 8%. Тем временем из фонда Сороса уволился главный инвестиционный директор Скотт Бессент, несогласный с политикой вложения средств.

Последний удар по Soros Fund рынок нанес после выборов в США. Как сообщает Telegraph, на новостях о победе Дональда Трампа Сорос увеличил свои "медвежьи" ставки. Рынок же после кратковременного провала поднялся к новым высотам -12 декабря S&P500 установил новый исторический максимум в 2277,53 пункта, а в январе превысил и его, добравшись до отметки 2300. В результате меньше чем за месяц Сорос лишился 1 млрд долларов.

Из 20 крупнейших хедж-фондов 4 принесли клиентам убытки; средняя же доходность инвестирования составила всего 2,6%, что "значительно ниже исторических стандартов", отмечает в докладе LCH.
Простая покупка индекса S&P500 и удержание его весь год принесла бы инвесторам почти вчетверо больше - 10,2%.

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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 18:58
#2
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 102
КП: 0.133
Re: Джордж Сорос проиграл $1 млрд клиентских денег
Цитата:
Простая покупка индекса S&P500 и удержание его весь год принесла бы инвесторам почти вчетверо больше - 10,2%.
Смотришь на их процентные ставки и удивляешься насколько они низкие.
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kuz9 на форуме  
Старый Сегодня, 19:01
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 6,389
Благодарностей: 1,357
КП: 0.113

награды Волшебный горшочек 
Re: Джордж Сорос проиграл $1 млрд клиентских денег
Цитата:
Сообщение от kuz9 Посмотреть сообщение
Смотришь на их процентные ставки и удивляешься насколько они низкие
А вы их смотрите в связке с инфляцией и они уже не будут казаться такими низкими. У нас если брать банковские депозиты и реальную инфляцию, то получим отрицательные значения. А тут прибыль.
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