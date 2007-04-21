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Джордж Сорос проиграл $1 млрд клиентских денег Легендарный управляющий Джордж Сорос отпраздновал свой 53й год в индустрии инвестирования крупной потерей денег клиентов.







По итогам года Soros Fund Management стал одним из худших среди 20 крупнейших хедж-мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад LCH Investments.

86-летний миллиардер, весной решивший вернуться "с пенсии" и снова приступить к самостоятельной торговле на рынках, потерял 1 млрд долларов, или 3,5% от активов.

Результат хуже удалось показать только другому ветерану Уолл-стрит Джону Полсону, фонд которого проиграл на биржах 3 млрд долларов или почти треть клиентского портфеля.



Начало года складывалось для Сороса удачно - он вложился в золото, которое с января по июнь подорожало на 30%, а летом сократил свои инвестиции почти в 5 раз, зафиксировав прибыль.

Тогда же Сороса посетила мысль о грядущем обвале фондовых рынков, и началась череда провалов.



По сведениям The Wall Street Journal, Сорос неудачно пытался играть на падении акций после решения Великобритании о выходе из ЕС. В начале лета фонд миллиардера активно занимал короткие позиции, но провал рынков после Brexit длился всего три дня, уже к августу большинство индексов вернулись на прежние отметки, а осенью - превысили их.

Попадание в "черную полосу" не остановило Сороса, увлеченного идеей неизбежного, как ему казалось, падения бирж.



Проиграв в Европе, он решил переключиться на США. К концу июня вложения Soros Fund Management в опционы пут на американский рынок акций взлетели вдвое - до рекорда за всю историю фонда.

Эти бумаги принесли бы Соросу прибыль в случае снижения индекса S&P500, который на тот момент находился на исторических максимумах.

Но ставка снова оказалась провальной. В июле и августе S&P прибавил еще 8%. Тем временем из фонда Сороса уволился главный инвестиционный директор Скотт Бессент, несогласный с политикой вложения средств.



Последний удар по Soros Fund рынок нанес после выборов в США. Как сообщает Telegraph, на новостях о победе Дональда Трампа Сорос увеличил свои "медвежьи" ставки. Рынок же после кратковременного провала поднялся к новым высотам -12 декабря S&P500 установил новый исторический максимум в 2277,53 пункта, а в январе превысил и его, добравшись до отметки 2300. В результате меньше чем за месяц Сорос лишился 1 млрд долларов.



Из 20 крупнейших хедж-фондов 4 принесли клиентам убытки; средняя же доходность инвестирования составила всего 2,6%, что "значительно ниже исторических стандартов", отмечает в докладе LCH.

Простая покупка индекса S&P500 и удержание его весь год принесла бы инвесторам почти вчетверо больше - 10,2%.



источник По итогам года Soros Fund Management стал одним из худших среди 20 крупнейших хедж-мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад LCH Investments.86-летний миллиардер, весной решивший вернуться "с пенсии" и снова приступить к самостоятельной торговле на рынках, потерял 1 млрд долларов, или 3,5% от активов.Результат хуже удалось показать только другому ветерану Уолл-стрит Джону Полсону, фонд которого проиграл на биржах 3 млрд долларов или почти треть клиентского портфеля.Начало года складывалось для Сороса удачно - он вложился в золото, которое с января по июнь подорожало на 30%, а летом сократил свои инвестиции почти в 5 раз, зафиксировав прибыль.Тогда же Сороса посетила мысль о грядущем обвале фондовых рынков, и началась череда провалов.По сведениям The Wall Street Journal, Сорос неудачно пытался играть на падении акций после решения Великобритании о выходе из ЕС. В начале лета фонд миллиардера активно занимал короткие позиции, но провал рынков после Brexit длился всего три дня, уже к августу большинство индексов вернулись на прежние отметки, а осенью - превысили их.Попадание в "черную полосу" не остановило Сороса, увлеченного идеей неизбежного, как ему казалось, падения бирж.Проиграв в Европе, он решил переключиться на США. К концу июня вложения Soros Fund Management в опционы пут на американский рынок акций взлетели вдвое - до рекорда за всю историю фонда.Эти бумаги принесли бы Соросу прибыль в случае снижения индекса S&P500, который на тот момент находился на исторических максимумах.Но ставка снова оказалась провальной. В июле и августе S&P прибавил еще 8%. Тем временем из фонда Сороса уволился главный инвестиционный директор Скотт Бессент, несогласный с политикой вложения средств.Последний удар по Soros Fund рынок нанес после выборов в США. Как сообщает Telegraph, на новостях о победе Дональда Трампа Сорос увеличил свои "медвежьи" ставки. Рынок же после кратковременного провала поднялся к новым высотам -12 декабря S&P500 установил новый исторический максимум в 2277,53 пункта, а в январе превысил и его, добравшись до отметки 2300. В результате меньше чем за месяц Сорос лишился 1 млрд долларов.Из 20 крупнейших хедж-фондов 4 принесли клиентам убытки; средняя же доходность инвестирования составила всего 2,6%, что "значительно ниже исторических стандартов", отмечает в докладе LCH.Простая покупка индекса S&P500 и удержание его весь год принесла бы инвесторам почти вчетверо больше - 10,2%.

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