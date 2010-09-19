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Российский ConfBot получил $20 000 за победу в полуфинале Global Mobile Challenge

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Российский ConfBot получил $20 000 за победу в полуфинале Global Mobile Challenge


Чат-бот российской команды разработчиков ConfBot, предназначенный для создания и проведения конференций, победил по результатам евразийского тура соревнования для разработчиков мобильных приложений Global Mobile Challenge, его команде вручили приз в размере 20 000 долларов. О данном событии рассказал организатор данного тура – мобильный провайдер «Вымпелком».

Кроме различных организационных мероприятий и поддержания разговора участников конференции (с помощью мессенджера Telegram), сервис ConfBot помогает составлять регулируемых чат-ботов, демонстрирующих график работы конференции, позволяющих создавать персональное расписание, проводить комплексную оценку выступлениям различных участников и многое другое.


Согласно сведениям «Вымпелкома», 2-е призовое место в евразийском туре конкурса и награду в 15 000 долларов вручили армянскому проекту по улучшению обслуживания пользователей (например, для устранения очередей) Earlyone, а 3-е место с наградой в 10 000 долларов досталось грузинскому приложению Treepex, помогающему высаживать деревья, используя технологии дополненной реальности.

Стоит отметить, что все три проекта прошли в финальную часть конкурса, которая будет проходить в этом месяце в Барселоне под эгидой конференции Mobile World Congress.

В общей сложности для евразийского этапа отобрали 24 сервиса из 8 разных государств – по 3 от каждой страны, сообщили организаторы конкурса. Выбор победителей проводился членами жюри на основании следующих факторов: инновационной составляющей, коммерческой востребованности продукта, общего потенциала для дальнейшего развития и позитивного воздействия на общество.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/5891f20b2636f
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