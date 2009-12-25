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80% всех биткойнов будут добыты в течение года

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Старый Сегодня, 18:41
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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награды Волшебный горшочек 
80% всех биткойнов будут добыты в течение года

Мир Биткойна вскоре испытает шок от столкновения c фактом суровой реальности, который невозможно игнорировать: большинство биткойнов, число которых конечно, а запас фиксирован, уже добыто майнерами. Через год, в январе 2018, 80% от 21 млн монет вступят в оборот.

Учитывая тот общеизвестный факт, что общее число монет, 21 млн, вступят в оборот лишь к 2140 году, многие пользователи полагают, что недобытых монет осталось еще много.Впрочем, это положение верно лишь до определенной степени, поскольку мы приближаемся к рубежу в 80%. На настоящий день, непонятно, как этот факт отразится на стоимости монет. Однако понятно, что майнинг становится более сложным и менее доходным предприятием, соответственно, если не делать постоянных вложений, темпы майнига постепенно будут замедляться, а значит цена существующих монет должна возрасти.

Более того, после января 2018 года, останется добыть всего 4,2 млн монет за временной интервал в 122 года, следовательно, спрос на биткойны также должен возрасти. В краткосрочной перспективе рынок криптовалют порой ведет себя непредсказуемо, однако эти данные говорят о неизбежности глобального восходящего ценового тренда.

В то же время, достижение 80% порога может убедить многих майнеров свернуть свои фермы. Ранее, на прошлой недели, пользователи сети уже стали свидетелями значительных корректировок сложности, что тут же отразилось на производительности сети. Большая сложность майнинга требует больших мощностей хэширования и электричества, чтобы добыть 1 биткойн. Для многих майнеров, январь 2018 может стать завершением карьеры на поприще добычи BTC. В таком случае, майнинг может стать еще более централизованным явлением, чем сейчас.

Источник: TheMerkle
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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 18:44.
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Метки
биткоин будущее, криптовалюта, майнинг, тренд
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