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Датчане просто завалили свои банки деньгами

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Старый Сегодня, 18:29
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,910
Благодарностей: 580
КП: 0.114
Датчане просто завалили свои банки деньгами


Сообщается, что в Дании зафиксировано 2 финансовых рекорда. Во-первых, отрицательные ставки по банковским вкладам там стали самыми высокими и во-вторых, народ всё равно массово несет свои деньги в банки на депозиты.

С 2012 года в Дании были введены отрицательные ставки в коммерческих банках этой страны. Однако это абсолютно не сказалось на благосостоянии датчан, а наоборот: - оно у них сильно выросло за эти годы. Конечно, появившиеся лишние деньги (конечно, в кавычках) некоторые датчане, стремились пристроить во всякого рода инвестиции и в ценные бумаги и в драгметаллы, однако многих это не удовлетворило и они снова в своей общей массе просто понесли свои избыточные деньги в банки страны во вклады и как результат, теперь денег у датских банков "как грязи".

ЦБ Дании сообщает, что в позапрошлом месяце общий размер депозитов датчан достиг суммы в размере 117,1 млрд долл. США и это конечно является рекордом за многие годы ведения банковской статистики в этой стране.

Датские финансовые эксперты отмечают, что за последние несколько лет, в датском королевстве сильно подросли средние зарплаты и это происходило во многом благодаря установленной процентной ставке в размере -0,65 процентов (конечно, со знаком минус). И также такая ставка повлияла на улучшение ситуации с занятостью населения ДанииЖ - безработных в стране стало меньше.

Сейчас на каждом датчанине, из 5,5 миллионного населения страны, "числится" в среднем 21 000 долл. США на банковских счетах. А как посчитал швейцарский банк Кредит Свисс (Credit Swisse), оказывается сейчас Дания занимает почетное 13 место в мире по размеру богатств на душу населения и в среднем на каждого датчанина после 18 лет приходится 259 816 долларов США, только финансовых активов.

И как говорит господин Тор Страмер, главный экономист самой крупной финансовой компании Дании: "Ситуация у нас стране настолько положительная, что граждане могут поднять свое потребление, а государство снизить для них налоги."

И также в связи с таким благоприятным положением и ростом доходов, датчане в ускоренном режиме возвращают свои долги, так как доля собственников квартир, которые выплачивают свой основной долг по ипотечным кредитам уже сильно превысила долю тех, кто просто пока платит проценты по взятой ипотеке. Итоги как говорится, просто впечатляют.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5891ed8e0c502
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 19:27
#2
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 102
КП: 0.133
Re: Датчане просто завалили свои банки деньгами
Замечательная у них ситуация даже с ипотеками выходит.
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