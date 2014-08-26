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Экономим на Aliexpress. Двойной кэшбэк до 36%

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Старый Сегодня, 18:25
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Экономим на Aliexpress. Двойной кэшбэк до 36%
Всем привет.
Хочу рассказать немного про кэшбэк и как возможно получить двойной кэшбэк с покупки.
1. Кэшбэк- это возможность вернуть процент от покупки на алиэкспресс от 10 до 18%
К примеру цена телефона 100$, используя кэшбэк он нам обойдется в 82-90$.
Для получения кэшбэка регистрируемся на сайте http://epngo.bz/cashback_index/vqdlnq
2. Зарегистрировались на сайте, заходим под свои логином, на главной странице будет место для ввода ссылки на телефон, вставляем туда ссылку с алиэкспресс и подтверждаем, нас перекинет на сайт алиэкспресс, где мы и купим телефон за 100$( а после подтверждения покупки, на сайте кэшбэка мы можем вернуть свои 10-18% на вебмани или яндекс деньги.)
3.Двойной кэшбэк!!
На сайте алиэкспресс появилась возможность купить подарочные сертификаты.
Покупаем сертификат во вкладке мои заказы на алиэкспресс, берем ссылку на сертификат и делаем его покупку через сайт кэшбэка http://epngo.bz/cashback_index/vqdlnq , после покупки сертификата берем ссылку на телефон и так же берем кэшбэк через сайт http://epngo.bz/cashback_index/vqdlnq , применяя наш сертификат. Таким образом мы получаем возврат % от покупки сертификата и % от покупки телефона.
Что мы имеем % от покупки сертификата 100$( экономим 10-18$), и экономим с телефона( 10-18$)
По итогу мы купим телефон за 64-80$ + можно применить купоны если есть.
Если стоимость товара больше к примеру чем 100 ка залени то можно доплатить картой
Кстати можно использовать несколько сертификатов на один товар.
Доступные номиналы сертификатов 10, 20, 50,100, 150$
Если, что не понятно, то пишите-помогу сэкономить.
Для быстрого ответа пишите на xiaomisale@yandex.ru
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amatorik вне форума  
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