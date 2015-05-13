7 голландских стартапов на 2017 год

Оказывается, Нидерланды — это столица многих крупных стартапов в Европе. Только вспомнить Adyen, Bynder, Booking и Catawiki, сразу становится все понятно. В этом рейтинге будут представлены новые, перспективные голландские стартапы из разных областей с большим потенциалом. Все они образовались в 2015-2016 году, нацелены на мощные инвестиционные раунды и готовы представить свой уникальный продукт.
Стартап Hotelchamp
предлагает уникальную смарт-технологию по бронированию отелей, посредством персонализации и сегментации бронированного номера. Проще говоря, устраивают “тур по номеру”. Организаторы заверяют, что данная технология увеличит прямые заказы на сайтах отелей. Hotelchamp основали летом 2016 года, и компания уже закрыла инвестиционный раунд на 1,75 млн евро.
Roadmap
представляет собой платформу, которая дает возможность найти на карте бизнес-туристов, попутчиков и людей по интересам. Здесь могут быть, как и корпоративные пользователи, так и обычные люди. Стартап был основан в 2015 году и судя по данным crunchbase, только подал заявку на привлечение средств.
Стартап BrandBox в 2015 году представил новейшую маркетинговую технологию, чтобы можно было легко настраивать и управлять контентом для привлечения новых клиентов, а также для увеличения регистраций новых пользователей. К сожалению, больше данных по BrandBox нет.
Goboony – это платформа для аренды и обмена автодомов. Стартап предлагает широкий спектр автодомов в любой точке Нидерландов. В марте 2016 года уже привлек 350 тыс. евро инвестиций от частых инвесторов. В 2017 году компания планирует представить свой бизнес на территории Германии, Франции и Италии.
Whatagraph
основанный в 2015 году разработчиками из Литвы, создает автоматические отчеты о трафике сайтов, форумов и магазинов на основе Google Analytics. для этого программное обеспечение Whatagraph создает визуальные медиа-отчеты Google Analytics. Стартап имеет свою штаб-квартиру в Нидерландах, недавно присоединилась к Rockstart и в планах выйти на международный уровень.
Компания MiniBrew основанная в 2015 году, представила своего рода уникальный продукт: смарт-пивоварня. Варка, охлаждение происходит все одном приборе. Управляется с помощью смартфона на базе приложения MiniBrew. В приложении есть своя коллекция рецептов по варке пива и пивных напитков. В апреле 2016 года уже успел привлечь $250 тыс. от фонда VOC Capital Partners.
Специально для MMGP.RU
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