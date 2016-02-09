Стартап Trussle привлек £4.5 млн. в раунде, возглавленном Orange Growth Capital
Trussle, ипотечный интернет-брокер, привлек £4.5 млн. в серии А раунда, возглавленного Orange Growth Capital.
Прежние инвесторы LocalGlobe, Zoopla и Seedcamp также участвовал в раунде, наряду с ангелами-инвесторами: соучредителем Betfair Эдом Реем и соучредителем Songkick Яном Хогартом.
Стартап, который привлек £1.1 млн. в посевном раунде еще в феврале прошлого года, в настоящее время заключает для британских домовладельцев ипотечные кредиты на сумму £1 млрд.
Ишаан Малхи, генеральный директор и основатель Trussle прокомментировал: "Мы помогаем тысячам новых клиентов каждый месяц, и подписали ряд громкиз партнерских соглашений, которые позволяют нам охватить более 90% британских домовладельцев".
"Все вместе это подтверждение того, что мы обнаружили реальную проблему потребителей, и те технологические инновации, которые мы предлагаем традиционным брокерам для того, чтобы найти новых клиентов оказывают эффект реального снежного кома", добавил он.
В сентябре Trussle начал сотрудничество с порталом недвижимости Zoopla, чтобы покупатели могли в интернете найти новый дом и финансирование для его покупки. Фирма также выиграла конкурс Tech City News’ Elevator Pitch LIVE 2016 и недавно получила право участвовать в программе Tech City UK Upscale 2017.
Стартап планирует использовать новое финансирование для дальнейшего развития продукта и бренда.
Редбонл Влаар, основатель и партнер Orange Growth Capital, говорит:
"Мы очень рады нашим инвестициям в Trussle, которая способна изменить отношение к ипотеке в головах людей. Как команда, они не только имеют большой потребительский финансовый опыт, но, как и мы, они осознают, что процесс непосредственного получения ипотечного кредита из первых рук себя отжил".
"Эта инвестиция подтверждает инновации, происходящие на FinTech рынке Великобритании", заключил он.