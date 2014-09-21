Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Clever Trading 24 - clevertrading24.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:41
#1
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 776
Благодарностей: 350
КП: 0.031
Clever Trading 24 - clevertrading24.com
Я не админ.

Дата старта 01/12/2016



Легенда
Цитата:
Our main activity is professional trading on FOREX and foreign exchange markets. With our company you have the unique opportunity which helps you use all our features. We offer unique investment conditions for all our partners.Besides our investment offer we can also offer you to create your own account with one of our broker partner where you can manage the forex trading process by yourself.
Перевод

Цитата:
Основным направлением нашей деятельности является профессиональня торговля на FOREX и валютных рынках. С нашей компанией у Вас есть уникальная возможность, которая поможет вам использовать все наши возможности. Мы предлагаем уникальные инвестиционные условия для всех наших партнеров.Помимо нашего инвестиционного предложения мы можем поэтому предлагаем Вам создать свой собственный счет с одним из наших брокеров партнеров, где вы можете управлять процессом форекс самостоятельно.
Планы:


1. 2.5% в неделю - $10 - $50,000

Цитата:
Вы можете присоединиться к нашей инвестиционной программе FX Pool , начиная с 10 $ и получить фиксированную прибыль в размере 0,5% на ежедневной основе. Наше инвестиционное предложение является бессрочным , и вы можете снять депозит в любое время с 35% сборов. После года активного аккаунта сборов нет.
2. до 30% в месяц. от 500$

Цитата:
Кроме того , вы также можете получить свой собственный счет с нашим brokerpartner - SuperForex. Но необходимо выполнить следующие условия: Минимальная сумма инвестирования составляет 500 $
Реальный бонус выплат составляет не более 30% от каждого депозита Выход переменная - до 30% в месяц
Принимает:PerfectMoney Payeer Adv Cash BitCoin

Партнёрская программа 5-3-2-1-1%

Свой обменник- 3% (PerfectMoney Payeer Adv Cash BitCoin)

Работа брокера с инвестициями реал-тайм
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23.01.17 Transfer 161304636 U13722327 CleverTrading24 -100.5 Sent Payment 100.00 USD to account U13722327. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to clevertrading24.com User Pandav.

Выплата
01.02.17 Receive 162331244 U13722327
CleverTrading24 +2.5 Received Payment 2.5 USD from account U13722327. Memo: API Payment. Withdraw to Pandav from clevertrading24.com.

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Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям.
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Долевик-акции майнинга
Последний раз редактировалось Pandav; Сегодня в 17:47.
Pandav на форуме  
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