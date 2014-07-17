Clever Trading 24 - рефбек

Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек по проекту Clever Trading 24
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash.
первый вклад - 100%
второй и последующие - 50%
Ваш пригласитель:pandav
Обращаться:
- ЛС
- bit13bit13@gmail
сообщайте:
логин
сумму Вашего депозита
дату регистрации и оплаты
счёт эпс
Выплата рефбека производится, как правило, в течение 48 часов с момента вашего запроса.
После получения рефбека отписываемся в этой теме.
Рефбек выплачивается, если срок давности вашего депозита не превышает 48ч. на момент обращения за рефбеком.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!