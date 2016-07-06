Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,072 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ФГ Solvena - спонсор Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Финансовая группа Solvena - российская брокерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая возможность зарабатывать на криптовалютах – внебиржевом активе с высокой волатильностью. Регулируется ЦРОКР. Лицензия № ЦРОКР RU 054 TCV
При поддержке
Финансовая группа Solvena
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:30
#1
Компания Solvena.ru
 
Аватар Solvena
 
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 56
Благодарностей: 33
КП: 0.000
ФГ Solvena - спонсор Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017
ФГ Solvena - спонсор Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017

Уважаемые криптоинвесторы!

Рады сообщить, что ФГ Solvena стала спонсором Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017 - международной выставки-конференции по блокчейн-технологиям, которая пройдет в столице Эстонии 9 марта.

Blockchain & Bitcoin Conference – сеть блокчейн-мероприятий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Праге. На сей раз ивент от Smile-Eхpo пройдет в Таллинне.

В фокусе внимания эстонские и зарубежные проекты с имплементацией блокчейна и криптовалют. Обменяемся опытом внедрения блоковой цепи в государственное управление (Govtech), банковскую систему, трейдинг, медиа, медицину и другие области. Обсудим все аспекты создания инновационных IT-продуктов – от возникновения идеи до выхода на рынок.

Главные участники – IT-разработчики, предприниматели, инвесторы, а также производители ПО и оборудования для нужд индустрии. Обязательные спикеры – менеджеры компаний с мировыми именами и представители государственной власти.

9 марта компания Solvena приглашает всех участников и гостей Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn на афтепати. О времени и месте проведения вечеринки будет сообщено дополнительно.

__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
Solvena на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference (9 марта 2017, г. Таллин) Sapiens Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) 2 29.01.2017 00:52
ФГ Solvena - генеральный спонсор Blockchain Conference Kyiv 2016 Solvena Solvena.ru 3 28.12.2016 17:22
В Москве прошла Blockchain & Bitcoin Conference Russia pilot10 Новости криптовалют 0 12.11.2016 08:00
BitKan разыгрывает билеты на Blockchain & Bitcoin Conference в Москве Анна Чернобай Новости криптовалют 0 30.10.2016 19:01
В сентябре в Киеве пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Blockchain & Bitcoin Confe Apaxuc Новости криптовалют 2 06.07.2016 14:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
Lynx Partner - lynxpartner.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Путин разъяснил школьникам ситуацию с курсом рубля
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Внешпромбанк - feib.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (062): Бизнес для Детей
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватар inkpurt
Ukoscom - Ukoscom.com
От inkpurt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Flite
razzleton.com - рефбек 100% на все вклады
От Flite в разделе «Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube