ФГ Solvena - спонсор Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017
Уважаемые криптоинвесторы!
Рады сообщить, что ФГ Solvena стала спонсором Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017 - международной выставки-конференции по блокчейн-технологиям, которая пройдет в столице Эстонии 9 марта.
Blockchain & Bitcoin Conference – сеть блокчейн-мероприятий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Праге. На сей раз ивент от Smile-Eхpo пройдет в Таллинне.
В фокусе внимания эстонские и зарубежные проекты с имплементацией блокчейна и криптовалют. Обменяемся опытом внедрения блоковой цепи в государственное управление (Govtech), банковскую систему, трейдинг, медиа, медицину и другие области. Обсудим все аспекты создания инновационных IT-продуктов – от возникновения идеи до выхода на рынок.
Главные участники – IT-разработчики, предприниматели, инвесторы, а также производители ПО и оборудования для нужд индустрии. Обязательные спикеры – менеджеры компаний с мировыми именами и представители государственной власти.
9 марта компания Solvena приглашает всех участников и гостей Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn на афтепати. О времени и месте проведения вечеринки будет сообщено дополнительно.