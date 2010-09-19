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Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга

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Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга


Стартап из Сеула AIM привлек $1,6 млн. в посевном раунде финансирования, чтобы вывести свое приложение с искусственным интеллектом, разработанное специально для финансовых инвестиций, на корейский и другие азиатские рынки.

Финтех-компания разработала интеллектуальную систему, которая работает параллельно с уже существующими инвестиционными проектами, чтобы помочь корейским пользователям совершать сделки и инвестиции с помощью своего смартфона. Подобным методом AIM работает с данной индустрией, чтобы помочь ее демократизировать.

"Мы используем не только наши собственные ресурсы, но и различные брокерские сервисы и делаем это самым эффективным способом", – рассказала изданию TechCrunch генеральный директор и основатель стартапа Дженна Ли.

Ли утверждает, что AIM способен снизить стоимость торговли до сорока раз, тем самым существенно экономя средства пользователей. Она объяснила, что это стало возможным благодаря аутсорсингу торговли у лицензированных брокеров, а также за счет уникальной системы, которая позволяет быстро обрабатывать и эффективно хранить данные таким образом, чтобы максимально оперативно совершать все сделки. Кроме того, AIM «обеззараживает» все пользовательские данные, что также уменьшает денежные затраты, необходимые для защиты подобной информации.

По мнению известного инвестора Кайфу Ли, финансовые учреждения станут одними из первых предприятий, в которые массово будут внедрены системы искусственного интеллекта, так что мы, вероятно, скоро увидим как большие венчурные инвестиции получают такие компании, как AIM. Примечательно, что данный стартап имеет честь стать первым в своей индустрии, который привлечет инвестиционный капитал в Корее. Кроме того, Кайфу Ли сообщил, что сделка было совершена при такой оценочной стоимости, при которой инвесторы в этой стране обычно не уделяют внимание компаниям, находящимся на ранней стадии развития.

В текущем инвестиционном раунде участвовали DT&I, Soorim, Seoul Business Agency и Startup Bootcamp. Дженна Ли сообщила, что оценочная стоимость AIM до заключения сделки составляла $7 млн. "Как правило, корейские инвесторы не вкладывают свои средства при оценке стартапа более $5 млн. из-за ограниченного потенциала для его дальнейшего роста в рамках небольшого корейского рынка", – отметила она.

Вместе с тем, это объясняет дальнейшие планы стартапа относительно полученного финансирования: выйти за пределы страны на множество других рынков. Однако в первую очередь компания готовится к полноценному масштабному запуску AIM в своей родной Корее.

Уже сегодня начинается открытое бета-тестирование сервиса, которое будут проводить 300 отобранных пользователей. Также Ли заявила, что более 4000 клиентов со своими активами в $166 млн. ожидают официального запуска приложения AIM, запланированного на май текущего года. Стартап планирует активно развиваться, и во второй половине 2017 года запустить свой сервис в Сингапуре и во многих других городах.

"Мы думаем о масштабной региональной экспансии и хотим предложить свои эффективные инвестиционные инструменты для всех международных финансовых сервисов", – добавила Дженна Ли.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/01/31/ko...ading-service/

https://text.ru/antiplagiat/5891dae50dda9
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