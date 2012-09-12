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Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы

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Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
ЦБ РФ утвердил оформление банкнот в 200 и 2000 рублей


Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.


Цитата:
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром “Восточный” в Амурской области
Отмечается, что решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года, который проводился с июня по октябрь 2016 года.

На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители — достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

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