НБУ проверит все обменники в Украине

В текущем году обменники по всей Украине ждет жесткая тотальная проверка со стороны Нацбанка. Пресс-служба Национального банка Украины официально опубликовала такое заявление. Предстоит проверка по всем регионам Украины и осуществить ее НБУ планирует до конца текущего года.
Подобные проверки велись с лета 2016 года и Нацбанк не планирует как-то ослабить этот процесс. За полгода финансовый регулятор вынес 363 оценки работы небанковских пунктов обмена валют. Большинство найденных нарушений в работе валютных обменников не были слишком значительными и подлежали устранению на местах. К таким нарушениям, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, относились отсутствие наглядной информации (к ней относятся копии нормативных документов, постановлений, приказов, лицензий) о работе пунктов или отсутствие документов, удостоверяющих личность работников пункта обмена.
Проверка, осуществляемая Нацбанком преследует своей целью обнаружение и устранение системных нарушений в работе валютных обменников. Очень часто проверяющие из Нацбанка сталкиваются с ситуацией, когда недобросовестные владельцы пунктов обмена валют, немедленно закрывают точку, когда узнают, что им предстоит проверка.
Такая реакция со стороны владельцев обменников свидетельствует, очевидно, о том, что им есть чего опасаться, значит они и сами знают, что работают с нарушениями. Для таких случаев предусмотрено назначение дополнительной проверки. Результатом проверок второго полугодия 2016 года стало закрытие 39 нелегальных пунктов обмена валют.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:
http://www.etxt.biz/antiplagiat/619f...66a6469bb49a5/