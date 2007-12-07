Бездепозитный бонус 5$ от Fort Financial Services

Бонус в размере 5$ может получить каждый новый клиент компании, который прошел процедуру верификации в Личном
Получить бонус возможно в течении 10 календарных дней с момента регистрации учетной записи на сайте компании и
вспользоваться Welcome Bonus можно только один раз
Вывод Welcome Bonus, а также прибыли, полученной с него, возможен только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на классических счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 1,5 лота; на центовых счетах - 150 лотов.
Ваши собственные средства и всю полученную на них прибыль, Вы сможете выводить со счета без ограничений в любое время.