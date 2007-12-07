Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 5$ от Fort Financial Services

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Старый Сегодня, 16:57
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,204
Благодарностей: 5,985
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 5$ от Fort Financial Services


Основные условия получения бонуса:
  • Бонус в размере 5$ может получить каждый новый клиент компании, который прошел процедуру верификации в Личном
  • Получить бонус возможно в течении 10 календарных дней с момента регистрации учетной записи на сайте компании и
    вспользоваться Welcome Bonus можно только один раз
  • Вывод Welcome Bonus, а также прибыли, полученной с него, возможен только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на классических счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 1,5 лота; на центовых счетах - 150 лотов.
  • Ваши собственные средства и всю полученную на них прибыль, Вы сможете выводить со счета без ограничений в любое время.

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Старый Сегодня, 17:11
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3,352
Благодарностей: 1,747
КП: 0.391
Re: Бездепозитный бонус 5$ от Fort Financial Services
Fort Financial Services уже зарекомендовал себя отрицательно. Дают бонусы с такими условиями - что сразу мимо, да ещё не раз изменят. кому нужны эти несчастные 5 баксов...себе дороже разгонять их.
__________________
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Метки
бездепозитный бонус, бонусы брокеров
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