Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MASTERBIT LTD - masterbit.co

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:57
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,285
Благодарностей: 472
КП: 0.000
MASTERBIT LTD - masterbit.co
Я не админ!
Старт проекта 01.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
О компании
Masterbit Ltd. является официальным британская компания с номером лицензии # 10560102 (вы можете проверить его на beta.companieshouse.gov.uk). Наша цель сейчас торгует, используя Интернет и Bitcoins. Мы доля монеты с клиентами за минимальную плату.
О команде
Masterbit Ltd. является мощная финансовая система с лучшими специалистами мы могли бы нанять, работающих в области ИТ и области инвестиций. Masterbit Ltd. является квалифицированным и хорошо слаженная команда, хорошо работает в торгах и готов увеличить инвестиции в любое время. Если у вас есть криптовалюта и готовы увеличить его, вы должны зарегистрироваться и получить прибыль каждый день!
Masterbit Ltd. работает с лучшим оборудованием для защиты ваших инвестиций. Наши серверы имеют защиту от DDOS и готов к работе в режиме 24/7. Кроме того, мы получили EV SSL в качестве гарантии честной игры, так что ваши данные в безопасности.
Тарифные планы:

бронза
10% в день
0,4167% почасово (от 0,024 BTC)
минимум депозит 0,001 BTC
Максимум. депозит 10 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи

Серебряный
12% в день
0,5% ежечасно (от 0,024 BTC)
минимум Депозит 10,001 BTC
Максимум. депозит 15 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи

Золото
15% в день
0,625% почасово (от 0,024 BTC)
минимум Депозит 15,001 BTC
Максимум. депозит 500 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи

Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Тип выплат:автомат
Работает онлайн поддержка

Официальная компания,посмотреть.

SSL : COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Hoster : OVH Hosting, Inc.
Registrar : PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Nameservers :
DNS1.CLOUDNS.NET (185.136.96.77)
DNS2.CLOUDNS.NET (185.136.97.77)
DNS5.CLOUDNS.NET (185.136.98.77)
DNS6.CLOUDNS.NET (185.136.99.77)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% 8% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://masterbit.co/?ref=18
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC Hash
d73ebd35152cd17f3787a407c63eec37a70c25f907ac9cd26e 26d88be3aabed8
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 17:03.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2,823
Благодарностей: 619
КП: 0.201
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Я смотрю биткоиновые почасовики штампуются как грибы после дождя, они хоть дают в профит выйти кому-нибудь?
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UNTRUSTED на форуме  
Старый Сегодня, 17:13
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 707
КП: 0.000
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Проект добавлен на монитор. Мой депозит 0.206514 btc = $ 200

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Старый Сегодня, 17:30
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Что значит "Депозит включен в изъятие"?
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Alex070181 на форуме  
Старый Сегодня, 17:36
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 673
Благодарностей: 59
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Alex070181 Посмотреть сообщение
Что значит "Депозит включен в изъятие"?
Deposit is included into withdrawal - депозит включен в выплаты
__________________
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 17:37
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,356
Благодарностей: 715
КП: 0.152
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
десятипроцентник, да еще и почас - пакую чемоданы на Мальдивы админ, может ты еще возврат депа через 24 ч добавишь и бонус + 100500 BTC за регистрацию ?
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 17:41
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 28
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Чет не верю я в такое г... Уже на игрался на прошлых подобных. Когда уже нормальные пойдут. Последнее время хрень всякая.
__________________
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kokasS на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,741
Благодарностей: 3,956
КП: 0.047
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Слабое исполнение, в профит выйти не удастся... даже админу
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alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 17:47
#9
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,345
Благодарностей: 38,755
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: MASTERBIT LTD - masterbit.co
Цитата:
Сообщение от UNTRUSTED Посмотреть сообщение
Я смотрю биткоиновые почасовики штампуются как грибы после дождя, они хоть дают в профит выйти кому-нибудь?
Да уж, третий проект уже, тут видимо админ пачку сразу выпустил, так же пачкой и уйдут в не бытье.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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