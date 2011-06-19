MASTERBIT LTD - masterbit.co

О компании
Masterbit Ltd. является официальным британская компания с номером лицензии # 10560102 (вы можете проверить его на beta.companieshouse.gov.uk). Наша цель сейчас торгует, используя Интернет и Bitcoins. Мы доля монеты с клиентами за минимальную плату.
О команде
Masterbit Ltd. является мощная финансовая система с лучшими специалистами мы могли бы нанять, работающих в области ИТ и области инвестиций. Masterbit Ltd. является квалифицированным и хорошо слаженная команда, хорошо работает в торгах и готов увеличить инвестиции в любое время. Если у вас есть криптовалюта и готовы увеличить его, вы должны зарегистрироваться и получить прибыль каждый день!
Masterbit Ltd. работает с лучшим оборудованием для защиты ваших инвестиций. Наши серверы имеют защиту от DDOS и готов к работе в режиме 24/7. Кроме того, мы получили EV SSL в качестве гарантии честной игры, так что ваши данные в безопасности.
Тарифные планы:
бронза
10% в день
0,4167% почасово (от 0,024 BTC)
минимум депозит 0,001 BTC
Максимум. депозит 10 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи
Серебряный
12% в день
0,5% ежечасно (от 0,024 BTC)
минимум Депозит 10,001 BTC
Максимум. депозит 15 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи
Золото
15% в день
0,625% почасово (от 0,024 BTC)
минимум Депозит 15,001 BTC
Максимум. депозит 500 BTC
Депозит включен в изъятие
Ежечасно автоматические платежи
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Тип выплат:автомат
Работает онлайн поддержка