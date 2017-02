davidd Специалист

MASTERBIT LTD - masterbit.co Я не админ!

Старт проекта 01.02.2017



MASTERBIT LTD



Цитата: О компании

Masterbit Ltd. является официальным британская компания с номером лицензии # 10560102 (вы можете проверить его на beta.companieshouse.gov.uk). Наша цель сейчас торгует, используя Интернет и Bitcoins. Мы доля монеты с клиентами за минимальную плату.

О команде

Masterbit Ltd. является мощная финансовая система с лучшими специалистами мы могли бы нанять, работающих в области ИТ и области инвестиций. Masterbit Ltd. является квалифицированным и хорошо слаженная команда, хорошо работает в торгах и готов увеличить инвестиции в любое время. Если у вас есть криптовалюта и готовы увеличить его, вы должны зарегистрироваться и получить прибыль каждый день!

Masterbit Ltd. работает с лучшим оборудованием для защиты ваших инвестиций. Наши серверы имеют защиту от DDOS и готов к работе в режиме 24/7. Кроме того, мы получили EV SSL в качестве гарантии честной игры, так что ваши данные в безопасности. Тарифные планы:



бронза

10% в день

0,4167% почасово (от 0,024 BTC)

минимум депозит 0,001 BTC

Максимум. депозит 10 BTC

Депозит включен в изъятие

Ежечасно автоматические платежи



Серебряный

12% в день

0,5% ежечасно (от 0,024 BTC)

минимум Депозит 10,001 BTC

Максимум. депозит 15 BTC

Депозит включен в изъятие

Ежечасно автоматические платежи



Золото

15% в день

0,625% почасово (от 0,024 BTC)

минимум Депозит 15,001 BTC

Максимум. депозит 500 BTC

Депозит включен в изъятие

Ежечасно автоматические платежи



Мин.депозит:0.001BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:10%

Тип выплат:автомат

Работает онлайн поддержка



Официальная компания,посмотреть.



SSL : COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA

Hoster : OVH Hosting, Inc.

Registrar : PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Nameservers :

DNS1.CLOUDNS.NET (185.136.96.77)

DNS2.CLOUDNS.NET (185.136.97.77)

DNS5.CLOUDNS.NET (185.136.98.77)

DNS6.CLOUDNS.NET (185.136.99.77)





Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% 8% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://masterbit.co/?ref=18

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTC Hash

d73ebd35152cd17f3787a407c63eec37a70c25f907ac9cd26e 26d88be3aabed8 Легенда(google перевод):

