Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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dripcoin.cc - DripCoin

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:44
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 714
Благодарностей: 292
КП: 0.064
dripcoin.cc - DripCoin
Я не админ данного проекта



Старт проекта: 01.02.2017.

О проекте: DripCoin - Мы занимаемся добычей самых популярных криптовалют, долгое время наша команда оставалась в тени, не позволяя сторонним инвесторам вкладывать средства в развитие нашего оборудования. Недавно было принято решение расширить количество оборудования, и соответственно увеличить прибыль. Мы не можем обещать большой заработок инвесторам, однако опираясь на многолетний опыт мы даем гарантию, что выгода есть для всех. Мы - обновим и докупим новое оборудование, Вы - заработаете на этом же оборудовании.

Инвестиционные планы:
Доходность 1.5%-1.8% в сутки в зависимости от количества купленных мощностей.
Стоимость 1 Gh/s = 1$


Бонус:
После регистрации начисляют в подарок 1 Gh/s

Минимальная сумма вклада: 1$ (для криптовалют - по текущему курсу сайта).
Минимальная сумма на вывод: 1$ (для криптовалют - по текущему курсу сайта).
Реферальная программа: 2 Уровня: Процент с реферальной программы начисляется в Gh/s
1 Уровень: 10%
2 Уровень: 5%
Платежные системы: Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Payeer, AdvCash.

Мой вклад:


__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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