dripcoin.cc - DripCoin

Я не админ данного проекта
Старт проекта:
01.02.2017.
О проекте: DripCoin
- Мы занимаемся добычей самых популярных криптовалют, долгое время наша команда оставалась в тени, не позволяя сторонним инвесторам вкладывать средства в развитие нашего оборудования. Недавно было принято решение расширить количество оборудования, и соответственно увеличить прибыль. Мы не можем обещать большой заработок инвесторам, однако опираясь на многолетний опыт мы даем гарантию, что выгода есть для всех. Мы - обновим и докупим новое оборудование, Вы - заработаете на этом же оборудовании.
Инвестиционные планы:
Доходность 1.5%-1.8% в сутки в зависимости от количества купленных мощностей.
Стоимость 1 Gh/s = 1$
Бонус:
После регистрации начисляют в подарок 1 Gh/s
Минимальная сумма вклада:
1$ (для криптовалют - по текущему курсу сайта).
Минимальная сумма на вывод:
1$ (для криптовалют - по текущему курсу сайта).
Реферальная программа:
2 Уровня: Процент с реферальной программы начисляется в Gh/s
1 Уровень: 10%
2 Уровень: 5%
Платежные системы:
Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Payeer, AdvCash.
Мой вклад: