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Бонус 500$ от GrandCapital. Для снятие необходимо пополнение

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Старый Сегодня, 16:44
#1
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Имя: Евгений
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Сообщений: 12,204
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Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бонус 500$ от GrandCapital. Для снятие необходимо пополнение
Основные пункты его использования:
  • Бонусные средства начисляются на счет сроком на 7 календарных дней.
  • После списания 500 долларов бонусных средств на торговом счёте остаётся только полученная за 7 дней прибыль, и он преобразуется в реальный счёт типа "Standard" или "Micro".
  • Для активации реального счета необходимо в течение 7-и календарных дней произвести пополнение счета на сумму равную или большую полученного профита на бонусном счете, но не менее минимальной суммы необходимой для первого пополнения счета.
    • Профит размером 100$ и более преобразует бонусный счёт в счет типа "Standard".
    • Профит размером менее 100$ преобразует бонусный счёт в счет типа "Micro".
  • Профит, полученный на бонусном счете, доступен для вывода после совершения объема торговых операций на реальном счете из расчета 1 лот (100 лотов на счете типа Micro) на $5 профита.

Таким образом, фактически, все равно придется отрабатывать Welcome бонус, только его размер зависит от того сколько Вы наторгуете, нор приэ том необходимо пополнить счет на указанную сумму.

Так что бонус не причислить к бездепозитным.
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бонусы брокеров
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