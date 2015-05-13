Стартап Comparably привлек $7.25 млн для своей платформы по поиску работы

Компания Comparably, расположенная в городе Санта-Моника (штат Калифорния), привлекла $7.25 миллионов инвестиций для своей уникальной платформы по поиску работы.
Инвестиционный раунд был возглавлен такими венчурными фондами как Greycroft Partners в сотрудничестве с корпорацией Comcast Ventures, Crosslink Capital, Upfront, группой Lowercase, Cornerstone, Accelerator Ventures, а также южно-калифорнийский фонд Rincon.
Comparably использует привлеченные фондами средства для расширения диапазона предоставляемых услуг, развития инструментов мониторинга и контроля рынка труда.
Стартап был основан в августе 2015 года Тэйлором Балленджером (директор компании), Джейсоном Назаром, Джорджем Ишием, Майком Шериданом и Ядид Рэмотом. Все они коллективно создали уникальную платформу, которая предоставляет как и работникам, так и работодателям отслеживать рынок труда, находить новые рабочие места, сравнивать компании, вакансии и многое другое.
Как заверяет глава компании:
"Comparably даёт возможность найти работу своей мечты".
Добавлю кстати тот факт, что данный стартап в марте 2016 года уже привлекал $6.5 миллионов для своей платформы. Инвестиционный раунд тогда возглавил венчурный фонд Crosslink, специализирующийся на стартапах ранней стадии развития.
Перевод специально для MMGP.RU