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Стратегия"догон" или как нажить на нем
Перенесу тему сюда.Начало здесь-http://mmgp.ru/showthread.php?t=494762
Давно практикую способ ставок на спорт ,как догон.Многие игнорируют эту систему,но имея большой опыт в этой сфере эта стратегия приносит успех.На суд форумчан предлагаю проверить эту систему в течении месяца.Ставки по линии Бетсити,для удобства.Банк 50 тыс наших рубликов.Прошу не судить строго.Где то одинары,где то игра на смоллмаркетах в прессе.
Шаг 1
01.02.17 18:00 - Хоккей c мячом. Чемпионат мира. Швеция. Казахстан - Финляндия
сумма: 1000 руб Кф.: 2.27 ставка: Ф2(-1)
Возможная сумма выигрыша: 2270 руб
Большой конечно кф на Финляндию выкатывают буки .То что забили шведам четыре мяча?Так те не скрывали,что игра им эта по барабану и они будут готовится к игре со сборной России,которая пройдет сегодня.
Казахстан приехал на этот ЧМ в очень ослабленном составе.Иркутский Байкал не отдал на этот турнир своих игроков.Шутка ли,казахи потеряли почти всю среднюю линию- (Гавриленко - Дубовик - Шадрин - Ковалёв), которая во многом определяла командную игру.Смотрел немного игру со сборной России.Честно сказать за 20 мин игры я не видел ни одного подхода к воротам нашей сборной.Да и желания у игроков совсем не было .И, если честно, не видно, за счёт чего в этом году Исалиев и К собираются бороться за бронзу.
Что же до финнов,то это добротная команда,которая наверняка поборется за бронзу скорее всего с Норвегией.Вчера в матче со сборной России,специалисты отметили очень жесткую игру со стороны суоми.Это говорит прежде всего о желании команды биться за результат.Наверняка настрой сегодня будет таким же против откровенно слабой сборной Казахстана.
Взял еще фору в минус 1.5 и минус два за 3.6 на Финляндию.
Еще три прогноза в рассылке
Последний раз редактировалось Betzona; Сегодня в 16:15.