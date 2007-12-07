Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,057 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бездепозитный бонус 10$ от STForex

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение бонусных программ и акций брокерских компаний
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:04
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,202
Благодарностей: 5,984
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 10$ от STForex


Основные условия:
  • Бонус может быть получен только пользователем, прошедшим процедуру верификации, и только один раз.
  • Бонус зачисляется на специальный бонусный счет типа «Classic» с установленным кредитным плечом 1:500.
  • Бонус не может быть переведен на другой счет.
  • Бонусный счет не может быть пополнен дополнительными средствами.
  • Бонус не может быть снят с торгового счета до выполнения необходимого торгового оборота в 5 стандартных лотов.
  • Сделки длительностью менее 5-ти минут не учитываются при отработке бонуса.
  • Бонус может быть отработан в течение 3х календарных месяцев с момента его получения. По истечении этого срока
  • Статистика по отработанным лотам доступна в личном кабинете и обновляется каждые 30 минут.
  • После полной отработки бонуса снятие средств с бонусного счета доступно в размере до 100$.

Подробнее на сайте компании >>
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
бездепозитный бонус, бонусы брокеров
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Infolist
Благотворительный фонд «Небо» - лохотрон!
От Infolist в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Как в Испании обналичить BTC со своего кошелька без комиссии
От Vogul в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Winfolk
Итоги уходящего года
От Winfolk в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар iljas
ПАММ-счет GoodTrade:5002545 (Panteon Finance)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар 41sman
Взаимоотношения трейдера и инвестора
От 41sman в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Jerigon
Несмотря на санкции ЕС, рубль стабилен к доллару
От Jerigon в разделе «Политика и экономика»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube