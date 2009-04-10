tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,810 Благодарностей: 3,500 Записей в FX-блоге: 435 Подписок: 42

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Укрепление доллара может сорвать планы быков по золоту Повышение процентных ставок может затмить политическую неопределенность, создаваемую Трампом.



Январь оказался для золота самым результативным месяцем с июня, поскольку инвесторы настраивались на рост инфляции, однако дальнейший рост металла может сдерживаться динамикой доллара, который будет укрепляться в ответ на ужесточение политики ФРС в этом году. Во вторник Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) сообщила, что, по оценкам аналитиков, в 2017 г. цены на золото будут сохранять относительную устойчивость, в среднем в районе 1244 доллара за унцию, немного просев по сравнению с прошлогодним уровнем 1251 долл.



В этом году золото выросло на 4%, превысив отметку 1200 доллара, однако, как ожидается, политическую неопределенность, провоцируемую курсом новой администрации Трампа, могут затмить собой макроэкономические факторы, в первую очередь – рост доллара и реальных процентных ставок, или доходности, если принять во внимание инфляцию. По мнению экспертов Natixis, которые продемонстрировали самый медвежий настрой в отношении металла среди 23 аналитиков, опрошенных LBMA, повышение ставок Федрезервом в этом году «окажет самое неблагоприятное влияние на золото». Рост процентных ставок традиционно снижает привлекательность золота, поскольку оно не генерирует никакой доходности. Согласно прогнозу Natixis, в этом году средняя цена золота будет составлять 1110 долларов.



«Инфляция уже почти достигла до 2%, и это будет вдохновлять ФРС. Экономика приближается к уровням полной занятости, а фискальная политика Трампа также поддерживает рост ставок. В этих условиях акции и цветные металлы окажутся в большем выигрыше по сравнению с золотом». Прямо противоположный прогноз предлагает Джонни Тевес, аналитик UBS, продемонстрировавшая в ходе опроса самый бычий настрой по желтому металлу. По ее мнению, пока еще недостаточно подтверждений тому, что фискальные планы Трампа и в самом деле смогут ускорить экономический рост в США и, соответственно, обусловить рост процентных ставок. По ее оценкам, в этом году золото будет торговаться в районе 1350 долларов, исходя из того, что доллар уже исчерпал потенциал дальнейшего роста, а ставки в США будут оставаться низкими.



«Мы думаем, еще слишком рано заявлять о смене режима», - говорит она. «В этом вопросе сохраняется много неопределенности, и потребуется еще много усилий для того, чтобы преодолеть такие факторы, как низкие ставки и неубедительный рост экономики». Еще один аспект, вызывающий обеспокоенность инвесторов – это физический спрос на золото. Крупнейшие потребители металла в Китае и Индии продолжают демонстрировать низкий интерес к нему. По данным Thomson Reuters GFMS, в прошлом году спрос на золото упал на 10% до 7-летнего минимума.



«Впрочем, судя по некоторым признакам, физический спрос со стороны Азии может подрасти», - считают аналитики GFMS, прогнозируя среднюю цену на золото в этом году на уровне 1259. Тевес добавляет, что такое оживление спроса из Китая может произойти в форме роста интереса к таким финансовым продуктам, как ETF на золото.



Хотя на это может понадобиться какое-то время. К примеру, рыночная капитализация крупнейшего золотого ETF Китая, Huaan Yifu Gold, составляет 843 млн долларов против 30.73 млрд на балансе крупнейшего мирового ETF, SPDR Gold Shares. Политические события всегда оказывали лишь ограниченное влияние на золото, несмотря на его статус безопасного убежища, комментируют в Natixis. Так, цены на золото не смогли устроить ралли ни после оглашения результатов референдума по «Брекзиту», ни после терактов 11 сентября, зато упали после победы Трампа на президентских выборах. «Похоже, это не оказывает никакого долгосрочного влияния на металл».



По материалам издания The Financial Times Источник: Forexpf.Ru

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