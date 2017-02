pilot10 Топ Мастер

В даркнете набирает популярность торговля инсайдерской информацией



Такие выводы содержатся в свежем докладе Monetizing the insider: The dark web’s increasing influence on insider risk, подготовленном специализирующимися на кибербезопасности компаниями RedOwl и Intsights.



Так, за последние два года на форумах почти вдвое участились случаи обсуждения вопросов, связанных с торговлей инсайдерской информацией: по состоянию на конец 2016 года исследователи насчитали почти тысячу упоминаний об этом.



«В даркнете была создана торговая площадка с готовыми покупателями и посредниками, содействующая монетизации действий инсайдеров. Также даркнет поощряет преступную деятельность сотрудников персонала компаний, предоставляя возможность получить за нее денежное вознаграждение без особого риска подвергнуться разоблачению», — говорится в докладе.

Как отмечают в RedOwl, администраторы подобных ресурсов стараются вести свой бизнес как можно тише: сайты размещаются на зарубежных хостингах, запись логов не ведется, а также используются защищенные операционные системы.



Часто членство в этих своеобразных клубах многим также нужно заслужить: администраторы готовы предоставить его только тем лицам, которые действительно могут предложить заслуживающую внимания информацию.



Клуб по интересам



Так, на форуме Kick Ass Marketplace регистрация новых участников ограничена до тех пор, пока они не смогут подтвердить, что имеют доступ к привилегированной информации. Само членство при этом платное и обходится в — да и само членство обходится в $820.









За последние два года исследователи отслеживали порядка пяти постов в неделю и сделки на общую сумму в $32 000. Все они, как это чаще всего происходит в даркнете, оплачивались биткоинами.



Желающим заработать на информации часто также предоставляются необходимые инструменты. Например, администраторы могут снабжать пользователей, работающих в сфере финансовых услуг, образцами вредоносного кода, чтобы те могли быстро собрать необходимую информацию, не обладая никакими специальными знаниями.



Помимо этого, утверждают исследователи, инсайдерам предоставляется возможность совершать кибератаки совместно с опытными хакерами.



Напомним, некоторое время назад стало известно о намерении налоговой службы Нидерландов более решительно подойти к вопросу борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и общей криминальной активности в интернете. В частности, власти этой западноевропейской страны сочли необходимым уделить особое внимание сервисам микширования биткоинов.



