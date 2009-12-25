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В даркнете набирает популярность торговля инсайдерской информацией

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Старый Сегодня, 15:47
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,567
Благодарностей: 8,601
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
В даркнете набирает популярность торговля инсайдерской информацией
В последнее время в даркнете наблюдается рост площадок, специализирующихся на торговле инсайдерской информацией, обладая которой можно манипулировать фондовыми рынками и продавать доступ к корпоративным системам и ресурсам. Об этом сообщает издание ZDNet.

Такие выводы содержатся в свежем докладе Monetizing the insider: The dark web’s increasing influence on insider risk, подготовленном специализирующимися на кибербезопасности компаниями RedOwl и Intsights.

Так, за последние два года на форумах почти вдвое участились случаи обсуждения вопросов, связанных с торговлей инсайдерской информацией: по состоянию на конец 2016 года исследователи насчитали почти тысячу упоминаний об этом.

«В даркнете была создана торговая площадка с готовыми покупателями и посредниками, содействующая монетизации действий инсайдеров. Также даркнет поощряет преступную деятельность сотрудников персонала компаний, предоставляя возможность получить за нее денежное вознаграждение без особого риска подвергнуться разоблачению», — говорится в докладе.
Как отмечают в RedOwl, администраторы подобных ресурсов стараются вести свой бизнес как можно тише: сайты размещаются на зарубежных хостингах, запись логов не ведется, а также используются защищенные операционные системы.

Часто членство в этих своеобразных клубах многим также нужно заслужить: администраторы готовы предоставить его только тем лицам, которые действительно могут предложить заслуживающую внимания информацию.

Клуб по интересам

Так, на форуме Kick Ass Marketplace регистрация новых участников ограничена до тех пор, пока они не смогут подтвердить, что имеют доступ к привилегированной информации. Само членство при этом платное и обходится в — да и само членство обходится в $820.


По словам владельца форума, отдельные члены клуба зарабатывают более $5000 в месяц, торгуя незаконно разглашаемыми данными, например, крадеными номерами кредитных карт. Также форум пользуется популярностью среди желающих получить инсайдерскую информацию с фондовых бирж и рынка Forex.

За последние два года исследователи отслеживали порядка пяти постов в неделю и сделки на общую сумму в $32 000. Все они, как это чаще всего происходит в даркнете, оплачивались биткоинами.

Желающим заработать на информации часто также предоставляются необходимые инструменты. Например, администраторы могут снабжать пользователей, работающих в сфере финансовых услуг, образцами вредоносного кода, чтобы те могли быстро собрать необходимую информацию, не обладая никакими специальными знаниями.

Помимо этого, утверждают исследователи, инсайдерам предоставляется возможность совершать кибератаки совместно с опытными хакерами.

Напомним, некоторое время назад стало известно о намерении налоговой службы Нидерландов более решительно подойти к вопросу борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и общей криминальной активности в интернете. В частности, власти этой западноевропейской страны сочли необходимым уделить особое внимание сервисам микширования биткоинов.

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:51
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Rīga, Latvija
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 33
КП: 0.226
Re: В даркнете набирает популярность торговля инсайдерской информацией
А что такое "даркнет"?
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nikolski на форуме  
Старый Сегодня, 16:04
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,567
Благодарностей: 8,601
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В даркнете набирает популярность торговля инсайдерской информацией
Цитата:
Сообщение от nikolski Посмотреть сообщение
А что такое "даркнет"?
Что гуглом не умеете пользоваться? Тогда лля Вас:

Даркнет (англ. DarkNet) — частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья»[1], с использованием нестандартных протоколов и портов.

Даркнет отличается от других распределённых одноранговых сетей, так как файлообмен происходит анонимно (поскольку IP-адреса недоступны публично), и, следовательно, пользователи могут общаться без особых опасений и государственного вмешательства.[2]

Именно поэтому даркнет часто воспринимается как инструмент для осуществления коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельности. В более общем смысле термин «даркнет» может быть использован для описания некоммерческих «узлов» Интернета[3] или относится ко всем «подпольным» Интернет-коммуникациям и технологиям, которые в большинстве своём связаны с незаконной деятельностью или инакомыслием.
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pilot10 на форуме  
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Метки
биткоин, инсайд, инсайдер, кредитные карты, новости
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