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Фрилансеры смогут путешествовать по работе

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Старый Сегодня, 15:40
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 4,314
Благодарностей: 1,290
КП: 0.108

награды Волшебный горшочек 
Фрилансеры смогут путешествовать по работе

За последние 30 лет в год появлялось в среднем 70 миллионов стартапов.
Большинство из них в начале сталкивались с ограниченным бюджетом, поэтому предпочитали пользоваться услугами фрилансеров.

Соответственно, появилось множество инновационных решения для фрилансеров, например, коворкинг, где можно занять место в замен на контент, и роботы, позволяющие недавним выпускникам удаленно получать ценный опыт работы.

А GigRove позволяет фрилансерам путешествовать по работе: то есть, находить иностранный стартап, и работать за границей в обмен на жилье (и иногда даже еду). Его пользователям нужно ввести свои навыки (графический дизайн, программирование, управление социальными сетями и прочее) и найти стартап, которому нужен временный сотрудник с соответствующими умениями. Сейчас у этого сайта более 20 тысяч активных пользователей, 5 тысяч из которых — стартапы (по большей части как раз недавно появившиеся), а оставшиеся — фрилансеры-путешественники из 130 стран.

Источник.
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