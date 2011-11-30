Фрилансеры смогут путешествовать по работе

За последние 30 лет в год появлялось в среднем 70 миллионов стартапов.
Большинство из них в начале сталкивались с ограниченным бюджетом, поэтому предпочитали пользоваться услугами фрилансеров.
Соответственно, появилось множество инновационных решения для фрилансеров, например, коворкинг, где можно занять место в замен на контент, и роботы, позволяющие недавним выпускникам удаленно получать ценный опыт работы.
А GigRove позволяет фрилансерам путешествовать по работе: то есть, находить иностранный стартап, и работать за границей в обмен на жилье (и иногда даже еду). Его пользователям нужно ввести свои навыки (графический дизайн, программирование, управление социальными сетями и прочее) и найти стартап, которому нужен временный сотрудник с соответствующими умениями. Сейчас у этого сайта более 20 тысяч активных пользователей, 5 тысяч из которых — стартапы (по большей части как раз недавно появившиеся), а оставшиеся — фрилансеры-путешественники из 130 стран.
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