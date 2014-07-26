Andrey451223 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 01.02.2017 Сообщений: 9 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Полноценная ТС с использованием пакета MIT Indicators

Пример: Пары EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Time Frame: H1.

Период: 2 месяца.



План Анализа:

1. Определение Цели.

2. Определение Баланса.

3. Определение отклонения от "Должного".

4. Фильтр сигналов.

5. Расчёт лота.

6. Вход в рынок.

7. Ведение позиций.

8. Выход.

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Изучим статистику:







Индикаторы за 2 месяца по всем анализируемым парам показали:

MIT Targets: 53 расчётных уровня, из них уже достигнуто - 44. 9 уровней провис.

MIT Multy Targets: 276 расчётных уровней, из них достигнуто - 257. 19 провисших уровней.

MIT Balance: 200 уровней Баланса за 40 торговых дней, из них достигнуто - 194. 6 провисших уровней.



Банально взяв среднее движение к каждому уровню можно увидеть реальную картину, но рассмотрим каждое действие в отдельности и отфильтруем лишние сигналы, оставив только ценные.



Провисшие уровни можно будет закрыть с профитными, а можно держать дальше. В этом примере рассмотрим вариант закрытия всех ордеров с целью подсчёта прибыли.

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1. Определение Цели.



С помощью индикаторов MIT Targets и MIT Multy Targets Определяем Целевые уровни, куда должна прийти цена.







2. Определение Баланса.



С помощью индикатора MIT Targets определяем уровни ежедневного Баланса цены.







3. Определение отклонения от "Должного".



При помощи индикатора MIT Investment (Недельные уровни) определяем отклонения, для смещения Take Profit'а.

Для примера возьмём текущие уровни % ставок, для определения диапазона отклонения: На сегодня он составляет 54 пункта.

Зная размер отклонения - 54 пункта, смещаем все ТР на открытых ордерах на 5% за каждый следующий преодолённый уровень индикатора MIT Investment.







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Промежуточный итог:



Мы получили ряд Целевых уровней, Уровни Ежедневного Баланса и знаем отклонение для смещения ТР.



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4. Фильтрация сигналов.



Для данного примера возьмём для фильтрации классические осцилляторы MACD для определения Дивергенции/Конвергенции и подтверждение направления, и Stohastic для определения перекупленных и перепроданных зон.



Фильтруем Целевые уровни:







Подробнее о фильтрации:



После появления Целевого уровня Ищем подтверждения от индикатора MACD - это будет Дивергенция/Конвергенция или одностороннее направление осциллятора и экстремумов цены.

Далее после подтверждения сигнала, ждём захода скользящих осциллятора Stohastic в нужную зону...Если ищем продажи, то в зону перекупленности, если покупки - перепроданности.



После фильтрации - убрали 5 сигналов.



Фильтрация уровней Баланса:



По правилу работы индикатора, если до открытия ордеров - цена достигнет уровня Баланса - то в этот день ордера больше не открываются и Баланс становится Неактивным.







Отфильтровали 2 уровня Баланса.



5. Расчёт лота.



Для упрощения расчётов и сокращения риска входим в рынок минимальным лотом 0.01 на каждые $100 депозита (Брокер Insta Forex).



6. Вход в рынок.



Открытие ордеров проходит в 2-х вариантах:



1 вариант - От открытия рынка входим на уровнях Ганна индикатора MIT Balance. Выставляем отложенные ордера со сроком жизни до конца торгового дня и ТОЛЬКО на тех уровнях, которые находятся выше текущей цены для продаж и ниже текущей цены - для покупок. Входим только на указанных уровнях - остальные неактивны. Если ордера не открылись до конца дня - игнорируем данный уровень Баланса в дальнейшем.

Отфильтровываем ещё 1 уровень, т.к в этот день не открылся ни один ордер.







2 вариант - При помощи индикатора дневного отклонения MIT Investment, совершаем входы при соблюдении всех сигналов: Есть цель, одностороннее движение или схождение/расхождения цены и MACD, Stohastic в нужной зоне. Если все 3 условия соблюдены - открываем 1 ордер (Родительский), дальнейшие ордера открываются исходя из показателей индикатора MIT Investment и только в Отбой с уровней выше родительского - в продажу, ниже родительского - в покупку и только в тот день, когда открыли родительский ордер. На следующий день уровни смещаются к цене открытия и дополнительные ордера открываются по тому же принципу к родительскому ордеру.







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Промежуточный итог:



После определения и фильтрации всех Целевых уровней и уровней Баланса, получили 5 рабочих сигналов. Высчитали лот (0.01), получили основные точки входа в рынок и ряд дополнительных:

MIT Balance даёт открыть 5 ордеров.

MIT Targets и Multy Targets дают 6 ордеров.







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7. Ведение позиций.



После вычисления уровня входа, открытия Родительского ордера и выставление доп. ордеров, нужны выставить ТР! При помощи индикатора MIT Investment определили Диапазон отклонения - 54 пункта...т.е с каждым изменением на 54 пункта от цены открытия недели - смещаем ТР на 5%:







Вычислили максимальное отклонение - 25%, сместили ТР.



8. Выход.



Выход совершается по достижению ТР. Возможно закрытие всех текущие ордеров, при необходимости вывода средств, при условии Эквити > Баланса.



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Подведём итог анализируемой недели:



После проведения расчётов и фильтраций - вычислили возможность открытия 11 ордеров.

Вычислив отклонение - сместили ТР на 25%.

В сумме ордера принесли: 1 242 пункта ( $12.42 - 12.42% ) чистой прибыли.

Анализ проводился в течении торговой недели, торговля велась в течении 39 торговых часов.

Максимальная просадка в сумме 831 пункт. ( $8.31 - 8.31% )

Маржа на ордера: 11% (Депо $100, Брокер Insta Forex).



Весь рассмотренный анализ производится в Динамике на действующем рынке, следовательно возможен человеческий фактор: не успел открыть ордер, сместить ТР и прочее. Во всех случаях всегда можно закрыть ордера в ручную либо они сами закроются по ТР, принеся больший/меньший профит, НО Профит!



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За аналогичный период на остальных Валютных парах:



USDCHF:

Profit: 1 135 пункта ($11.35, 11.35% )

Максимальная просадка: 782 пункта ($7.82, 7.82% )

Маржа: 9%.



USDCAD:

Profit: 936 пунктов ($9.36, 9.36% )

Максимальная просадка: 721 пункт ($7.21, 7.21% )

Маржа: 12%.



AUDUSD:

Profit: 1 282 пункта ($12.82, 12.82% )

Максимальная просадка: 853 пункта ($8.53, 8.53% )

Маржа: 13%.



NZDUSD:

Profit: 1 134 пункта ($11.34, 11.34% )

Максимальная просадка: 836 пунктов ($8.36, 8.36% )

Маржа: 11%.



Итого:



Маржа: 56%.

Максимальная просадка: 37.23%.

Суммарный Profit: 57.29%.



Размер Максимальной просадки рассчитан суммой всех МАХ просадок и может быть ниже, так как в один момент времени одна пара может находиться в Профитной зоне, а другая в просадочной.

То же самое касается и Используемой Маржи.



Вывод: При малом депозите в $100, можно торговать на 5 парах и получить приличный профит.



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Полный результат за 2 месяца:



EURUSD:

Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )

Максимально зафиксированная просадка: 922 пункта ($9.22, 9.22% )

Максимальная маржа в один момент времени: 15%.



USDCHF:

Итоговый Profit: 7 133 пункта ($71.33, 71.33% )

Максимально зафиксированная просадка: 1014 пунктов ($10.14, 10.14% )

Максимальная маржа в один момент времени: 13%.



USDCAD:

Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )

Максимально зафиксированная просадка: 852 пункта ($8.52, 8.52% )

Максимальная маржа в один момент времени: 12%.



AUDUSD:

Итоговый Profit: 9 325 пунктов ($93.25, 93.25% )

Максимально зафиксированная просадка: 1122 пункта ($11.22, 11.22% )

Максимальная маржа в один момент времени: 18%.



NZDUSD:

Итоговый Profit: 9 312 пунктов ($93.12, 93.12% )

Максимально зафиксированная просадка: 1252 пункта ($12.52, 12.52% )

Максимальная маржа в один момент времени: 17%.



ИТОГО за 2 месяца:

Суммарный профит: 38 336 пунктов ($383.36, 383.36% )

Максимальная суммарная просадка: 5 162 ($51.62, 51.62% )

Суммарная Маржа: 75%.



Провисшие ордера в сумме на текущий момент дают просадку в 563 пункта ($5.63, 5.63% ). Ордера можно закрыть, а можно продолжить торговлю с целью собрать больший профит.



Вывод: Суммарная маржа и максимальная просадка высчитана суммарно и является ПОТОЛКОМ, так как в один момент времени ордера могут находится в профитной и просадочной зоне, и маржа взятая на открытые ордера так же будет ниже потому, что часть ордеров будет уже закрыта, что высвободит её часть, так же размер маржи и просадки указаны в % от Стартового депозита $100 и не учитывалось изменение Баланса.



Контрольный результат ~383% указывает на постоянный рост депозита и может быть больше если увеличивать размер лота при постоянном росте Баланса.



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Более подробно на сайте http://mit-system.ru/



Скачать и протестировать индикаторы: http://mit-system.ru/service/mt-4/indicators/



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для анализа используются индикаторы: MIT Targets, MIT Multy Targets, MIT Balance, MIT Investment, Стандартные Stohastic, MACD.Пример: Пары EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.Time Frame: H1.Период: 2 месяца.План Анализа:1. Определение Цели.2. Определение Баланса.3. Определение отклонения от "Должного".4. Фильтр сигналов.5. Расчёт лота.6. Вход в рынок.7. Ведение позиций.8. Выход.-------------------------------------------Изучим статистику:Индикаторы за 2 месяца по всем анализируемым парам показали:MIT Targets: 53 расчётных уровня, из них уже достигнуто - 44. 9 уровней провис.MIT Multy Targets: 276 расчётных уровней, из них достигнуто - 257. 19 провисших уровней.MIT Balance: 200 уровней Баланса за 40 торговых дней, из них достигнуто - 194. 6 провисших уровней.Банально взяв среднее движение к каждому уровню можно увидеть реальную картину, но рассмотрим каждое действие в отдельности и отфильтруем лишние сигналы, оставив только ценные.Провисшие уровни можно будет закрыть с профитными, а можно держать дальше. В этом примере рассмотрим вариант закрытия всех ордеров с целью подсчёта прибыли.------------------------------------------------------С помощью индикаторов MIT Targets и MIT Multy Targets Определяем Целевые уровни, куда должна прийти цена.С помощью индикатора MIT Targets определяем уровни ежедневного Баланса цены.При помощи индикатора MIT Investment (Недельные уровни) определяем отклонения, для смещения Take Profit'а.Для примера возьмём текущие уровни % ставок, для определения диапазона отклонения: На сегодня он составляет 54 пункта.Зная размер отклонения - 54 пункта, смещаем все ТР на открытых ордерах на 5% за каждый следующий преодолённый уровень индикатора MIT Investment.-------------------------------------------Мы получили ряд Целевых уровней, Уровни Ежедневного Баланса и знаем отклонение для смещения ТР.--------------------------------------------Для данного примера возьмём для фильтрации классические осцилляторы MACD для определения Дивергенции/Конвергенции и подтверждение направления, и Stohastic для определения перекупленных и перепроданных зон.Фильтруем Целевые уровни:Подробнее о фильтрации:После появления Целевого уровня Ищем подтверждения от индикатора MACD - это будет Дивергенция/Конвергенция или одностороннее направление осциллятора и экстремумов цены.Далее после подтверждения сигнала, ждём захода скользящих осциллятора Stohastic в нужную зону...Если ищем продажи, то в зону перекупленности, если покупки - перепроданности.Фильтрация уровней Баланса:По правилу работы индикатора, если до открытия ордеров - цена достигнет уровня Баланса - то в этот день ордера больше не открываются и Баланс становится Неактивным.Отфильтровали 2 уровня Баланса.Для упрощения расчётов и сокращения риска входим в рынок минимальным лотом 0.01 на каждые $100 депозита (Брокер Insta Forex).Открытие ордеров проходит в 2-х вариантах:- От открытия рынка входим на уровнях Ганна индикатора MIT Balance. Выставляем отложенные ордера со сроком жизни до конца торгового дня и ТОЛЬКО на тех уровнях, которые находятся выше текущей цены для продаж и ниже текущей цены - для покупок. Входим только на указанных уровнях - остальные неактивны. Если ордера не открылись до конца дня - игнорируем данный уровень Баланса в дальнейшем.Отфильтровываем ещё 1 уровень, т.к в этот день не открылся ни один ордер.- При помощи индикатора дневного отклонения MIT Investment, совершаем входы при соблюдении всех сигналов: Есть цель, одностороннее движение или схождение/расхождения цены и MACD, Stohastic в нужной зоне. Если все 3 условия соблюдены - открываем 1 ордер (Родительский), дальнейшие ордера открываются исходя из показателей индикатора MIT Investment и только в Отбой с уровней выше родительского - в продажу, ниже родительского - в покупку и только в тот день, когда открыли родительский ордер. На следующий день уровни смещаются к цене открытия и дополнительные ордера открываются по тому же принципу к родительскому ордеру.---------------------------------------После определения и фильтрации всех Целевых уровней и уровней Баланса, получили 5 рабочих сигналов. Высчитали лот (0.01), получили основные точки входа в рынок и ряд дополнительных:MIT Balance даёт открыть 5 ордеров.MIT Targets и Multy Targets дают 6 ордеров.----------------------------------------После вычисления уровня входа, открытия Родительского ордера и выставление доп. ордеров, нужны выставить ТР! При помощи индикатора MIT Investment определили Диапазон отклонения - 54 пункта...т.е с каждым изменением на 54 пункта от цены открытия недели - смещаем ТР на 5%:Вычислили максимальное отклонение - 25%, сместили ТР.Выход совершается по достижению ТР. Возможно закрытие всех текущие ордеров, при необходимости вывода средств, при условии Эквити > Баланса.--------------------------------------------Подведём итог анализируемой недели:После проведения расчётов и фильтраций - вычислили возможность открытия 11 ордеров.Вычислив отклонение - сместили ТР на 25%.В сумме ордера принесли: 1 242 пункта ( $12.42 - 12.42% ) чистой прибыли.Анализ проводился в течении торговой недели, торговля велась в течении 39 торговых часов.Максимальная просадка в сумме 831 пункт. ( $8.31 - 8.31% )Маржа на ордера: 11% (Депо $100, Брокер Insta Forex).Весь рассмотренный анализ производится в Динамике на действующем рынке, следовательно возможен человеческий фактор: не успел открыть ордер, сместить ТР и прочее. Во всех случаях всегда можно закрыть ордера в ручную либо они сами закроются по ТР, принеся больший/меньший профит, НО Профит!--------------------------------------------За аналогичный период на остальных Валютных парах:Profit: 1 135 пункта ($11.35, 11.35% )Максимальная просадка: 782 пункта ($7.82, 7.82% )Маржа: 9%.Profit: 936 пунктов ($9.36, 9.36% )Максимальная просадка: 721 пункт ($7.21, 7.21% )Маржа: 12%.Profit: 1 282 пункта ($12.82, 12.82% )Максимальная просадка: 853 пункта ($8.53, 8.53% )Маржа: 13%.Profit: 1 134 пункта ($11.34, 11.34% )Максимальная просадка: 836 пунктов ($8.36, 8.36% )Маржа: 11%.Маржа: 56%.Максимальная просадка: 37.23%.Суммарный Profit: 57.29%.Размер Максимальной просадки рассчитан суммой всех МАХ просадок и может быть ниже, так как в один момент времени одна пара может находиться в Профитной зоне, а другая в просадочной.То же самое касается и Используемой Маржи.Вывод: При малом депозите в $100, можно торговать на 5 парах и получить приличный профит.--------------------------------------------Полный результат за 2 месяца:Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )Максимально зафиксированная просадка: 922 пункта ($9.22, 9.22% )Максимальная маржа в один момент времени: 15%.Итоговый Profit: 7 133 пункта ($71.33, 71.33% )Максимально зафиксированная просадка: 1014 пунктов ($10.14, 10.14% )Максимальная маржа в один момент времени: 13%.Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )Максимально зафиксированная просадка: 852 пункта ($8.52, 8.52% )Максимальная маржа в один момент времени: 12%.Итоговый Profit: 9 325 пунктов ($93.25, 93.25% )Максимально зафиксированная просадка: 1122 пункта ($11.22, 11.22% )Максимальная маржа в один момент времени: 18%.Итоговый Profit: 9 312 пунктов ($93.12, 93.12% )Максимально зафиксированная просадка: 1252 пункта ($12.52, 12.52% )Максимальная маржа в один момент времени: 17%.Суммарный профит: 38 336 пунктов ($383.36, 383.36% )Максимальная суммарная просадка: 5 162 ($51.62, 51.62% )Суммарная Маржа: 75%.Провисшие ордера в сумме на текущий момент дают просадку в 563 пункта ($5.63, 5.63% ). Ордера можно закрыть, а можно продолжить торговлю с целью собрать больший профит.Суммарная маржа и максимальная просадка высчитана суммарно и является ПОТОЛКОМ, так как в один момент времени ордера могут находится в профитной и просадочной зоне, и маржа взятая на открытые ордера так же будет ниже потому, что часть ордеров будет уже закрыта, что высвободит её часть, так же размер маржи и просадки указаны в % от Стартового депозита $100 и не учитывалось изменение Баланса.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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