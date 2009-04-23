Советники и Индикаторы MIT System.

MIT System - Сервис по разработке Уникальных Индикаторов и Советников для терминала Meta Trader 4.
Основа всей системы - это вычисление уровней цены, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будут достигнуты в будущем.
Результаты работы ВСЕХ разработанных Советников и Индикаторов ДОКАЗАЛИ, что вычисленные Цели достигаются со 100% вероятностью.
Уникальные авторские разработки сервиса MIT System, дают ГАРАНТИЮ, что все сигналы индикаторов и ордера открытые Советниками - будут закрыты ТОЛЬКО в ПРОФИТ!!!
MIT Indicators v2.0
Пакет Индикаторов MIT System включает в себя: MIT Targets Indicator, MIT Multy Targets Indicator, MIT Balance Indicator, MIT Investment Indicator.
Индикаторы "Обкатаны" и протестированы на всевозможных условиях и инструментах.
Всё работает отлично и без нареканий.
Индикаторы не продаются по отдельности, скачать и использовать можно индивидуально, по одному на разных парах или совместно, кому как будет удобно.
Индикатор MIT Targets является БОНУСОМ и работает БЕСПЛАТНО на всех счетах ДЕМО и РЕАЛ! Индикаторы продаются пакетом.
Скачать и протестировать Индикаторы вы можете АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО в течении 7 дней!!! Вы платите только за фактическое использование на реальном счету!
Торговая Стратегия: http://mit-system.ru/forum/torgovaja...ovaniem-paketa
Скачать Индикаторы: http://mit-system.ru/service/mt-4/indicators/
Советник MIT Targets BoT v1.0
MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.
Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.
Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.
Работает в 1 режиме:
Принцип работы советника MIT Targets BoT: мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.
Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!
Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).
После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.
Лот динамический с множителем х1.5;
Например:
Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.
По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.
Убедиться в его точности можно одним простым способом:
Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.
На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.
Гарантированный результат.
Скачать и протестировать советник: http://mit-system.ru/service/mt-4/mit-targets-bot/
Советник MIT Multy Targets BoT v1.0
MIT Multy Targets BoT - Комплексный советник.
Метод расчёта Целевых уровней - 4 формулы расчёта..
Определяет все Цели на Любом промежутке времени.
Все уровни расcчитанные данным советником достигаются со 100% вероятностью.
Убедиться в его точности можно одним простым способом:
Советник создан на основе индикатора MIT Multy Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ расcчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.
Работает в 4-х режимах. Под каждый режим встроены особые правила расчёта Целевых уровней, способ входа в рынок и расчёт лота.
Гарантированный результат.
Скачать и протестировать советник: http://mit-system.ru/service/mt-4/bo...y-Targets-BoT/