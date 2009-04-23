Andrey451223 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 01.02.2017 Сообщений: 9 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Советники и Индикаторы MIT System.

Основа всей системы - это вычисление уровней цены, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будут достигнуты в будущем.

Результаты работы ВСЕХ разработанных Советников и Индикаторов ДОКАЗАЛИ, что вычисленные Цели достигаются со 100% вероятностью.



Уникальные авторские разработки сервиса MIT System, дают ГАРАНТИЮ, что все сигналы индикаторов и ордера открытые Советниками - будут закрыты ТОЛЬКО в ПРОФИТ!!!



MIT Indicators v2.0

Пакет Индикаторов MIT System включает в себя: MIT Targets Indicator, MIT Multy Targets Indicator, MIT Balance Indicator, MIT Investment Indicator.

Индикаторы "Обкатаны" и протестированы на всевозможных условиях и инструментах.

Всё работает отлично и без нареканий.

Индикаторы не продаются по отдельности, скачать и использовать можно индивидуально, по одному на разных парах или совместно, кому как будет удобно.

Индикатор MIT Targets является БОНУСОМ и работает БЕСПЛАТНО на всех счетах ДЕМО и РЕАЛ! Индикаторы продаются пакетом.

Скачать и протестировать Индикаторы вы можете АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО в течении 7 дней!!! Вы платите только за фактическое использование на реальном счету!

Торговая Стратегия:

Скачать Индикаторы:



Советник MIT Targets BoT v1.0

MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.

Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.

Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.

Работает в 1 режиме:

Принцип работы советника MIT Targets BoT: мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.

Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!

Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).

После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.

Лот динамический с множителем х1.5;

Например:

Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.

По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.

Убедиться в его точности можно одним простым способом:

Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.

На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.

Гарантированный результат.

Скачать и протестировать советник:



Советник MIT Multy Targets BoT v1.0

MIT Multy Targets BoT - Комплексный советник.

Метод расчёта Целевых уровней - 4 формулы расчёта..

Определяет все Цели на Любом промежутке времени.

Все уровни расcчитанные данным советником достигаются со 100% вероятностью.

Убедиться в его точности можно одним простым способом:

Советник создан на основе индикатора MIT Multy Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ расcчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.

Работает в 4-х режимах. Под каждый режим встроены особые правила расчёта Целевых уровней, способ входа в рынок и расчёт лота.

Гарантированный результат.

Скачать и протестировать советник: MIT System - Сервис по разработке Уникальных Индикаторов и Советников для терминала Meta Trader 4.Основа всей системы - это вычисление уровней цены, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будут достигнуты в будущем.Результаты работы ВСЕХ разработанных Советников и Индикаторов ДОКАЗАЛИ, что вычисленные Цели достигаются со 100% вероятностью.Уникальные авторские разработки сервиса MIT System, дают ГАРАНТИЮ, что все сигналы индикаторов и ордера открытые Советниками - будут закрыты ТОЛЬКО в ПРОФИТ!!!MIT Indicators v2.0Пакет Индикаторов MIT System включает в себя: MIT Targets Indicator, MIT Multy Targets Indicator, MIT Balance Indicator, MIT Investment Indicator.Индикаторы "Обкатаны" и протестированы на всевозможных условиях и инструментах.Всё работает отлично и без нареканий.Индикаторы не продаются по отдельности, скачать и использовать можно индивидуально, по одному на разных парах или совместно, кому как будет удобно.Индикатор MIT Targets является БОНУСОМ и работает БЕСПЛАТНО на всех счетах ДЕМО и РЕАЛ! Индикаторы продаются пакетом.Скачать и протестировать Индикаторы вы можете АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО в течении 7 дней!!! Вы платите только за фактическое использование на реальном счету!Торговая Стратегия: http://mit-system.ru/forum/torgovaja...ovaniem-paketa Скачать Индикаторы: http://mit-system.ru/service/mt-4/indicators/ Советник MIT Targets BoT v1.0MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.Работает в 1 режиме:Принцип работы советника MIT Targets BoT: мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.Лот динамический с множителем х1.5;Например:Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.Убедиться в его точности можно одним простым способом:Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.Гарантированный результат.Скачать и протестировать советник: http://mit-system.ru/service/mt-4/mit-targets-bot/ Советник MIT Multy Targets BoT v1.0MIT Multy Targets BoT - Комплексный советник.Метод расчёта Целевых уровней - 4 формулы расчёта..Определяет все Цели на Любом промежутке времени.Все уровни расcчитанные данным советником достигаются со 100% вероятностью.Убедиться в его точности можно одним простым способом:Советник создан на основе индикатора MIT Multy Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ расcчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.Работает в 4-х режимах. Под каждый режим встроены особые правила расчёта Целевых уровней, способ входа в рынок и расчёт лота.Гарантированный результат.Скачать и протестировать советник: http://mit-system.ru/service/mt-4/bo...y-Targets-BoT/

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