MIT System (О системе)

Основа, которая заложена в саму систему, является вычисление уровней цен, которые достигаются в 100% случаев, в этом вы можете убедиться скачав DEMO версии разработанных нами Советников и просмотреть Статистику достижения целей.



Выполняя довольно сложный расчёт, можно со 100% уверенностью сказать где будет цена, единственный недостаток - это неизвестность времени и расстояния (вычисление данных параметров находятся на стадии исследования), на которое цена удалится перед достижением цели, но применяя не стандартные правила Мoney Manegement, которые заложены в наших Советников и Индикаторы, сокращается риск и увеличивается доходность при достижении выявленной цели.



Важный факт!

При расчёте уровней учитываются и используются все возможные и известные на сегодняшний день торговые системы и теории величайших исследователей и аналитиков, таких как Ганн, Эллиот, Вильямс и многих других, выдавшие нам свои теории и труды многолетней работы. Результаты получаемые при расчётах сопоставляются и в итоге получаем уровни цен, достигаемые с вероятностью в 100%.



О Самой системе:

В основе выведенной теории - лежит восприятие рынка с иной стороны, полностью игнорируя стандартные и общепринятые понятия и правила торговли.

Никогда не задавались вопросом, для чего брокерские и управляющие компании проводят бесплатные обучения, семинары, дают БЕСПЛАТНО пользоваться "Супер" сервисом, советником, индикатором, который, по их словам вас озолотит в считанные дни.

На базовых обучениях говорят как "Правильно" торговать, чтобы получать прибыль...Вот только не о ВАШЕЙ прибыли идёт речь, а о прибыли Брокера, которая состоит из ВАШИХ "Кровных", которые вы принесёте с надеждой быстро разбогатеть.

И тут возникает вопрос, а зачем тогда вообще этим заниматься? Ведь Брокер всё равно заберёт всё? Все обучающие материалы не дают ожидаемого результата, используемые помощники в анализе - постоянно сбиваются, перестраиваются, не давая извлечь прибыль с рынка...



Мы наконец нашли ответ на этот вопрос!



Годами работая по классическим правилам, с использованием всевозможных теорий известных МИРОВЫХ Аналитиков - получали если не убыток, то незначительную прибыль...

И тут нас осенило: А что если начать работать против всех общепринятых правил?

Вырваться из круга "зомбированных" трейдеров и перевернуть понятие о рынке как о площадке для заработка на исследовательский "Полигон"?

В процессе исследования нами было выяснено, что рынок, будь то Forex, или Срочный рынок, либо рынок Металлов - не важно!

Важно то, что у цены есть одно свойство, про которое НИ ОДИН Брокер НИКОГДА вам не расскажет!



Итак, Свойство:



Цена любого торгуемого инструмента, ВСЕГДА стремится оказаться на выгодном для СЕБЯ уровне, на котором Продавцы и Покупатели несут убытки.



Проведя месяцы кропотливой работы мы выяснили, что это за уровни и где они находятся.

Существует 2 вида: Мы их назвали условно "Цель" и "Баланс". Названия говорят сами за себя.

"Цель" - Это уровень цены, который ОБЯЗАТЕЛЬНО будет достигнут в будущем.

"Баланс" - Это уровень цены, к которому она ПОСТОЯННО стремится.

Схожее понятие "Баланса" можно встретить в торговых системах основанных на изучении отчетов CME Daily Bulletin, которые указывают Уравновешенное значение цены для Участников рынка...Этот уровень устраивает обе стороны, НО!!! Как говорилось ранее - на уровне ИСТИННОГО "Баланса" - Участники несут убытки!

Дальнейшее объяснение не имеет смысла...

С целью подтвердить нашу Теорию - был создан простой советник, который открывал 1 ордер при вычислении новой "Цели", в результате тестирования было получено:







Тестирование проводилось на периоде 01.01.2015 - 01.10.2016, при вычислении долгосрочных "Целей".

Комментарии будут излишни...

Но сейчас Истинные скептики скажут, что "Повезло..."

Прописав советнику формулу вычисления краткосрочных позиций получили результат:







Период тестирования: 01.01.2015 - 01.10.2016.

После мы решили добавить нестандартный Money Manegement и получили:







Период тестирования: 01.01.2015 - 01.10.2016.

Полученный Профит: ~1700%.



Более детально изучить и протестировать теорию можно скачав DEMO версию любого из наших советников и провести тестирование на истории за любой период.

Конечно сложно поверить в столь нереальный результат, но факт остаётся фактом:



ВСЁ ЧЕМУ НАС УЧИЛИ БРОКЕРЫ, ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ БРОКЕРЫ - СПЛОШНОЙ ОБМАН, С ЦЕЛЬЮ ОЗОЛОТИТЬ БРОКЕРСКУЮ ИЛИ ИНУЮ КОМПАНИЮ!



И теперь мы озадачились целью обыграть брокера на "Его поле".

Имея такие инструменты для анализа, не с лёгкостью, но с полной уверенностью в своей победе - создать головную боль любому брокеру.

Работая с использованием нашей системы будьте готовы к тому, что брокер, поняв, что его кто-то обыгрывает - начнёт пристально следить за побеждающим счётом и всячески стараться вытеснить вас с рынка создавая условия невозможные для спокойной и плавной работы, это могут быть: Реквоты, Проскальзывания, Отключения связи у терминала, и десятки других.

На сегодняшний день мы решили все известные нам возможные "Подставы" от брокера и вписали определённые условия в наших Советников и зашифровали, чтобы пытливые умы Брокерских компаний не смогли сломать защиту и изменить алгоритм и формулы расчётов Советников и Индикаторов.

Но мы не останавливаемся на достигнутом.

Весь минус системы состоит в том, что цена не всегда сразу достигает рассчитанного уровня...В некоторых случаях движение от "Цели" может быть значительным, что создаст довольно большую просадку на торговом счёте, но в этом есть и свои плюсы - когда цена достигнет свою "Цель" - Profit будет огромным.

На данном этапе мы используем не стандартный подход к открытию ордеров, и все они заложены в наших Советников, посмотреть описание каждого из них можно на странице Советники.

Так же не останавливается работа в исследовании. Следующая цель - Выяснить есть ли закономерность в диапазоне и времени, при отдалении цены от рассчитанной цели.

Все новые наработки, результаты тестов и торговли на реальных счетах - будут публиковаться в нашем Блоге.

При желании помочь в исследованиях - пишите свои идеи и замечания на нашем Форуме, если не нашли подходящей темы для обсуждения - создайте её и мы с радостью обсудим ваши наблюдения.

А пока вашему вниманию предоставлены оттестированные, оптимизированные и проверенные в "Реальных боях" Советники и Индикаторы MIT System.



