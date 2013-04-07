MIT System (О системе)

Долгие годы исследования и анализа рынка Forex, профиты, потери и бессонные ночи дали начало исследованию рынка с иной стороны, в корне отличающейся от классических и общепринятых правил ведения торговли, что в итоге привело к созданию торговой системы MIT System (http://mit-system.ru/
), работающей по совершенно не применяемым ранее правилам, которые не раскроются по ряду причин.
Основа, которая заложена в саму систему, является вычисление уровней цен, которые достигаются в 100% случаев, в этом вы можете убедиться скачав DEMO версии разработанных нами Советников и просмотреть Статистику достижения целей.
Выполняя довольно сложный расчёт, можно со 100% уверенностью сказать где будет цена, единственный недостаток - это неизвестность времени и расстояния (вычисление данных параметров находятся на стадии исследования), на которое цена удалится перед достижением цели, но применяя не стандартные правила Мoney Manegement, которые заложены в наших Советников и Индикаторы, сокращается риск и увеличивается доходность при достижении выявленной цели.
Важный факт!
При расчёте уровней учитываются и используются все возможные и известные на сегодняшний день торговые системы и теории величайших исследователей и аналитиков, таких как Ганн, Эллиот, Вильямс и многих других, выдавшие нам свои теории и труды многолетней работы. Результаты получаемые при расчётах сопоставляются и в итоге получаем уровни цен, достигаемые с вероятностью в 100%.
О Самой системе:
В основе выведенной теории - лежит восприятие рынка с иной стороны, полностью игнорируя стандартные и общепринятые понятия и правила торговли.
Никогда не задавались вопросом, для чего брокерские и управляющие компании проводят бесплатные обучения, семинары, дают БЕСПЛАТНО пользоваться "Супер" сервисом, советником, индикатором, который, по их словам вас озолотит в считанные дни.
На базовых обучениях говорят как "Правильно" торговать, чтобы получать прибыль...Вот только не о ВАШЕЙ прибыли идёт речь, а о прибыли Брокера, которая состоит из ВАШИХ "Кровных", которые вы принесёте с надеждой быстро разбогатеть.
И тут возникает вопрос, а зачем тогда вообще этим заниматься? Ведь Брокер всё равно заберёт всё? Все обучающие материалы не дают ожидаемого результата, используемые помощники в анализе - постоянно сбиваются, перестраиваются, не давая извлечь прибыль с рынка...
Мы наконец нашли ответ на этот вопрос!
Годами работая по классическим правилам, с использованием всевозможных теорий известных МИРОВЫХ Аналитиков - получали если не убыток, то незначительную прибыль...
И тут нас осенило: А что если начать работать против всех общепринятых правил?
Вырваться из круга "зомбированных" трейдеров и перевернуть понятие о рынке как о площадке для заработка на исследовательский "Полигон"?
В процессе исследования нами было выяснено, что рынок, будь то Forex, или Срочный рынок, либо рынок Металлов - не важно!
Важно то, что у цены есть одно свойство, про которое НИ ОДИН Брокер НИКОГДА вам не расскажет!
Итак, Свойство:
Цена любого торгуемого инструмента, ВСЕГДА стремится оказаться на выгодном для СЕБЯ уровне, на котором Продавцы и Покупатели несут убытки.
Проведя месяцы кропотливой работы мы выяснили, что это за уровни и где они находятся.
Существует 2 вида: Мы их назвали условно "Цель" и "Баланс". Названия говорят сами за себя.
"Цель" - Это уровень цены, который ОБЯЗАТЕЛЬНО будет достигнут в будущем.
"Баланс" - Это уровень цены, к которому она ПОСТОЯННО стремится.
Схожее понятие "Баланса" можно встретить в торговых системах основанных на изучении отчетов CME Daily Bulletin, которые указывают Уравновешенное значение цены для Участников рынка...Этот уровень устраивает обе стороны, НО!!! Как говорилось ранее - на уровне ИСТИННОГО "Баланса" - Участники несут убытки!
Дальнейшее объяснение не имеет смысла...
С целью подтвердить нашу Теорию - был создан простой советник, который открывал 1 ордер при вычислении новой "Цели", в результате тестирования было получено:
Тестирование проводилось на периоде 01.01.2015 - 01.10.2016, при вычислении долгосрочных "Целей".
Комментарии будут излишни...
Но сейчас Истинные скептики скажут, что "Повезло..."
Прописав советнику формулу вычисления краткосрочных позиций получили результат:
Период тестирования: 01.01.2015 - 01.10.2016.
После мы решили добавить нестандартный Money Manegement и получили:
Период тестирования: 01.01.2015 - 01.10.2016.
Полученный Профит: ~1700%.
Более детально изучить и протестировать теорию можно скачав DEMO версию любого из наших советников и провести тестирование на истории за любой период.
Конечно сложно поверить в столь нереальный результат, но факт остаётся фактом:
ВСЁ ЧЕМУ НАС УЧИЛИ БРОКЕРЫ, ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ БРОКЕРЫ - СПЛОШНОЙ ОБМАН, С ЦЕЛЬЮ ОЗОЛОТИТЬ БРОКЕРСКУЮ ИЛИ ИНУЮ КОМПАНИЮ!
И теперь мы озадачились целью обыграть брокера на "Его поле".
Имея такие инструменты для анализа, не с лёгкостью, но с полной уверенностью в своей победе - создать головную боль любому брокеру.
Работая с использованием нашей системы будьте готовы к тому, что брокер, поняв, что его кто-то обыгрывает - начнёт пристально следить за побеждающим счётом и всячески стараться вытеснить вас с рынка создавая условия невозможные для спокойной и плавной работы, это могут быть: Реквоты, Проскальзывания, Отключения связи у терминала, и десятки других.
На сегодняшний день мы решили все известные нам возможные "Подставы" от брокера и вписали определённые условия в наших Советников и зашифровали, чтобы пытливые умы Брокерских компаний не смогли сломать защиту и изменить алгоритм и формулы расчётов Советников и Индикаторов.
Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Весь минус системы состоит в том, что цена не всегда сразу достигает рассчитанного уровня...В некоторых случаях движение от "Цели" может быть значительным, что создаст довольно большую просадку на торговом счёте, но в этом есть и свои плюсы - когда цена достигнет свою "Цель" - Profit будет огромным.
На данном этапе мы используем не стандартный подход к открытию ордеров, и все они заложены в наших Советников, посмотреть описание каждого из них можно на странице Советники.
Так же не останавливается работа в исследовании. Следующая цель - Выяснить есть ли закономерность в диапазоне и времени, при отдалении цены от рассчитанной цели.
Все новые наработки, результаты тестов и торговли на реальных счетах - будут публиковаться в нашем Блоге.
При желании помочь в исследованиях - пишите свои идеи и замечания на нашем Форуме, если не нашли подходящей темы для обсуждения - создайте её и мы с радостью обсудим ваши наблюдения.
А пока вашему вниманию предоставлены оттестированные, оптимизированные и проверенные в "Реальных боях" Советники и Индикаторы MIT System.
Индикаторы: http://mit-system.ru/service/mt-4/indicators/
Советники: http://mit-system.ru/service/mt-4/bots/