OPLOTT



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Люди предпочитают кэш и это хорошая новость для биткоина



"Извини, биткойн: Но наличные деньги всё ещё остаются королём во всем мире."



Так называется статья в популярном британском журнале Тайм (Time), которую он опубликовал в себя в разделе "Финансы" в прошлом месяце. В основу статьи положено исследование (доклад) и оно показало, что потребители во всем мире всё еще по-прежнему предпочитают наличные в противовес электронным способам оплаты. И согласно исследованию МЖЦБ: "В мире по-прежнему широко распространена оплата наличными - особенно, если это касается небольших сумм. А в некоторых странах Европы, как например, в Австрии и Германии, при любых суммах транзакций, потребители отдают предпочтение оплате наличными".



И хотя в самом исследовании вышеуказанного МЖЦБ биткойн и не упоминается, но автор статьи в Тайм преподносит результаты проведенного исследования в качестве плохой новости для криптовалюты. Однако, если повнимательней вчитаться в строчки самого этого исследования, то картина предстанет в совсем ином свете: тот факт, что люди предпочитают наличные в противовес электронным способам оплаты является на самом деле действительно хорошей новостью для биткойна.



Высокий спрос



Оплата биткойнами - это пока еще молодая форма оплаты. Нельзя ждать от биткойна, что он за 10 лет одержит победу над наличными. Принятие биткойна обществом происходит на благоприятном фоне, особенно, если учесть, что это не компания и соответственно никакой отдел маркетинга у них не занимается её продвижением, не говоря уже о ведении агрессивной маркетинговой политики, которую могут себе позволить крупные платежные системы работающие с банковскими картами.



Из-за того, что люди в последние годы стали активно пользоваться этой криптовалютой, то сейчас она фактически обгоняет технический потенциал всей сети, что вызывает дискуссию относительно масштабируемости биткойна (масштабируемость - в электронике означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки при добавлении ресурсов). И сейчас биткойн сообщество испытывает давление, чтобы масштабировать сеть за счет перетока транзакций, что означает, что число людей использующих биткойн растёт.



Биткойн или что-либо подобное на самом деле является идеальной валютой будущего - это следует из исследования МЖЦБ. Мы можем прийти к такому выводу после внимательного ознакомления с причинами, которые заставляют потребителей выбирать при оплате наличные деньги против электронных способов оплаты.



Конфиденциальность и безопасность



В исследовании указывается, что одной из причин того, что предпочтение потребителей отдается наличности, является желание сохранить анонимность и безопасность. Доклад утверждает следующее: "Вопросы анонимности и безопасности иногда упоминаются как влияющие на поведение людей при оплате. Однако, уровень анонимности и безопасность, который люди требуют при совершении платежей тяжело измерить опытным путем".



Биткойны и другие криптовалюты позволяют пользователям тратить деньги в режиме онлайн без раскрытия свой личности. Действительно, биткойн переносит свойства наличных денег на внутренние параметры, которые устанавливаются сетью Интернет. Однако при осуществлении электронных платежей вам необходимо идентифицировать себя перед отправкой или получением денег. И это не тот случай, что надо делать с наличными или биткойнами.



Убежище от финансового кризиса



В исследовании также говорится, что потребители предпочитают наличные против электронных способов оплаты потому что не доверяют финансовым институтам, особенно когда они являются причиной финансового кризиса:



"Более уместным объяснением в пользу предпочтения наличности является то, что обычно какая-либо страна имеет историю банковского кризиса, который довольно часто совпадает с высоким уровнем инфляции и может повлиять на доверие к банкам".



Биткойн предлагает своим пользователям хранить и тратить свои деньги в стороне от финансовых и банковских официальных институтов. И как раз в связи с этим, то в исследовании делается ссылка на тяжелые проблемы развивающихся стран мира, ипотечный американский кризис 2008 года и долговой кризис греческого правительства 2014 года. И отмечается, что с каждым новым банковским кризисом, потребители все больше опасаются тех способов оплаты, которые предлагают им коммерческие банки.



И уже есть признаки того, что потребители считают биткойн той опцией, которой можно пользоваться при возникновении банковского кризиса. Например, во время случившегося финансового кризиса в Греции, цена биткойна сразу подскочила, когда со стороны потребителей на него появился огромный спрос, которые желали защитить таким способом свои финансовые активы.



Наличные деньги в Интернете



Представленный доклад также показал, что во всех обследованных странах, старшее поколение пользуется наличными деньгами больше всех остальных возрастных категорий. Исследование утверждает, что с возрастом люди больше отдают предпочтение наличным деньгам. Вот что следует из доклада: "Что касается возраста, мы считаем, что люди старше 36 лет значительно чаще пользуются наличными деньгами, чем те кто моложе 35 лет. Также результаты говорят о том, что в некоторых странах, с возрастом платить наличкой несомненно входит в привычку людей: люди в возрасте 65 лет и более склонны использовать наличные деньги, чем люди в возрасте между 36 и 59 годами".



С течением времени, электронные способы оплаты, которые имитируют оплату наличными станут более привлекательными. С увеличением доступа в Интернет, когда всё больше людей и бизнесов уходит в онлайн, электронные способы оплаты, которые подражают оплате наличными могут стать единственной опцией для тех, кто предпочитает вышеописанные свойства наличных денег. И уже здесь биткойн займёт своё место.



Перевод срециально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5891be3a887fc "Извини, биткойн: Но наличные деньги всё ещё остаются королём во всем мире."Так называется статья в популярном британском журнале Тайм (Time), которую он опубликовал в себя в разделе "Финансы" в прошлом месяце. В основу статьи положено исследование (доклад) и оно показало, что потребители во всем мире всё еще по-прежнему предпочитают наличные в противовес электронным способам оплаты. И согласно исследованию МЖЦБ: "В мире по-прежнему широко распространена оплата наличными - особенно, если это касается небольших сумм. А в некоторых странах Европы, как например, в Австрии и Германии, при любых суммах транзакций, потребители отдают предпочтение оплате наличными".И хотя в самом исследовании вышеуказанного МЖЦБ биткойн и не упоминается, но автор статьи в Тайм преподносит результаты проведенного исследования в качестве плохой новости для криптовалюты. Однако, если повнимательней вчитаться в строчки самого этого исследования, то картина предстанет в совсем ином свете: тот факт, что люди предпочитают наличные в противовес электронным способам оплаты является на самом деле действительно хорошей новостью для биткойна.Оплата биткойнами - это пока еще молодая форма оплаты. Нельзя ждать от биткойна, что он за 10 лет одержит победу над наличными. Принятие биткойна обществом происходит на благоприятном фоне, особенно, если учесть, что это не компания и соответственно никакой отдел маркетинга у них не занимается её продвижением, не говоря уже о ведении агрессивной маркетинговой политики, которую могут себе позволить крупные платежные системы работающие с банковскими картами.Из-за того, что люди в последние годы стали активно пользоваться этой криптовалютой, то сейчас она фактически обгоняет технический потенциал всей сети, что вызывает дискуссию относительно масштабируемости биткойна (масштабируемость - в электронике означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки при добавлении ресурсов). И сейчас биткойн сообщество испытывает давление, чтобы масштабировать сеть за счет перетока транзакций, что означает, что число людей использующих биткойн растёт.Биткойн или что-либо подобное на самом деле является идеальной валютой будущего - это следует из исследования МЖЦБ. Мы можем прийти к такому выводу после внимательного ознакомления с причинами, которые заставляют потребителей выбирать при оплате наличные деньги против электронных способов оплаты.В исследовании указывается, что одной из причин того, что предпочтение потребителей отдается наличности, является желание сохранить анонимность и безопасность. Доклад утверждает следующее: "Вопросы анонимности и безопасности иногда упоминаются как влияющие на поведение людей при оплате. Однако, уровень анонимности и безопасность, который люди требуют при совершении платежей тяжело измерить опытным путем".Биткойны и другие криптовалюты позволяют пользователям тратить деньги в режиме онлайн без раскрытия свой личности. Действительно, биткойн переносит свойства наличных денег на внутренние параметры, которые устанавливаются сетью Интернет. Однако при осуществлении электронных платежей вам необходимо идентифицировать себя перед отправкой или получением денег. И это не тот случай, что надо делать с наличными или биткойнами.В исследовании также говорится, что потребители предпочитают наличные против электронных способов оплаты потому что не доверяют финансовым институтам, особенно когда они являются причиной финансового кризиса:"Более уместным объяснением в пользу предпочтения наличности является то, что обычно какая-либо страна имеет историю банковского кризиса, который довольно часто совпадает с высоким уровнем инфляции и может повлиять на доверие к банкам".Биткойн предлагает своим пользователям хранить и тратить свои деньги в стороне от финансовых и банковских официальных институтов. И как раз в связи с этим, то в исследовании делается ссылка на тяжелые проблемы развивающихся стран мира, ипотечный американский кризис 2008 года и долговой кризис греческого правительства 2014 года. И отмечается, что с каждым новым банковским кризисом, потребители все больше опасаются тех способов оплаты, которые предлагают им коммерческие банки.И уже есть признаки того, что потребители считают биткойн той опцией, которой можно пользоваться при возникновении банковского кризиса. Например, во время случившегося финансового кризиса в Греции, цена биткойна сразу подскочила, когда со стороны потребителей на него появился огромный спрос, которые желали защитить таким способом свои финансовые активы.Представленный доклад также показал, что во всех обследованных странах, старшее поколение пользуется наличными деньгами больше всех остальных возрастных категорий. Исследование утверждает, что с возрастом люди больше отдают предпочтение наличным деньгам. Вот что следует из доклада: "Что касается возраста, мы считаем, что люди старше 36 лет значительно чаще пользуются наличными деньгами, чем те кто моложе 35 лет. Также результаты говорят о том, что в некоторых странах, с возрастом платить наличкой несомненно входит в привычку людей: люди в возрасте 65 лет и более склонны использовать наличные деньги, чем люди в возрасте между 36 и 59 годами".С течением времени, электронные способы оплаты, которые имитируют оплату наличными станут более привлекательными. С увеличением доступа в Интернет, когда всё больше людей и бизнесов уходит в онлайн, электронные способы оплаты, которые подражают оплате наличными могут стать единственной опцией для тех, кто предпочитает вышеописанные свойства наличных денег. И уже здесь биткойн займёт своё место.Перевод срециально для mmgp.ru источник

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