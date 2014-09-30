Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bestbirds.ru - Best Birds

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:00
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,009
Благодарностей: 71
КП: 0.052
bestbirds.ru - Best Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 30.01.2017




Об игре:

Покупка Птиц
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц несёи разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Яйца необходимо собирать на вашем складе!



Склад яиц
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 монета. 100 = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!

Бонусы:


При регистрации получаете 10000 монет в подарок!
При первом пополнении баланса бонус 50% в подарок! До 07.02.2017


Реферальная программа:


Партнёрская программа 12% на счёт для вывода! До 07.02.2017
После - 10%


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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