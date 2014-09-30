bestbirds.ru - Best Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Покупка Птиц
Старт проекта 30.01.2017
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц несёи разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Яйца необходимо собирать на вашем складе!
Склад яиц
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 монета. 100 = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!
Бонусы:
При регистрации получаете 10000 монет в подарок!
При первом пополнении баланса бонус 50% в подарок! До 07.02.2017
Реферальная программа:
Партнёрская программа 12% на счёт для вывода! До 07.02.2017
После - 10%
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: