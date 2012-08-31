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Google собирается засудить россиянина за букву «ɢ»

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Старый Сегодня, 14:54
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Google собирается засудить россиянина за букву «ɢ»
Мужчина является владельцем домена ɢoogle.com, который, по данным корпорации, используется для рассылки спама и сбора персональных данных.




Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает портал Motherboard.

Попов зарегистрировал домен в марте 2016 года, использовав "ɢ" из системы кодировки символов (Unicode).

Корпорация обвиняет Попова в использовании сайта, адрес которого максимально похож на адрес поисковика, для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносных программ.

Россиянин, в свою очередь, называет обвинения Google ложью.

Цитата:
"Нет ни одного факта, который бы подтверждал, что письма, которые я рассылаю, являются спамом в соответствии с позицией властей США", -
подчеркнул Попов.

Представитель Google в ответ на запрос Motherboard заявил, что компания не комментирует судебные разбирательства, пока они не завершатся.

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