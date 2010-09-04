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Автор Lightning Network присоединился к Digital Currency Initiative

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Автор Lightning Network присоединился к Digital Currency Initiative

Тадж Драйджа, один из авторов whitepaper протокола микроплатежей Lightning Network, присоединился к Digital Currency Initiative Массачусетского технологического института (MIT), где будет работать в знаменитой команде исследователей биткоина и технологии блокчейн. Об этом пишет CoinDesk.

Digital Currency Initiative (DCI) является подразделением MIT Media Lab и известна своими научными разработками в области биткоина.

В прошлом сотрудник биткоин-стартапа Mirror и основатель Lightning Labs, Тадж Драйджа будет теперь работать в главном здании MIT в Кембридже, Массачусетс где он уже читает лекции по криптовалютам и стремится популяризировать технологию среди студентов.

Как сказал сам разработчик, к такому решению его привело желание исследовать другие бизнес-возможности. Также он считает, пока еще слишком рано говорить о монетизации значительного числа разработок в области блокчейна.

«Конечно, есть возможности для коммерческого запуска, но очень многое находится пока на стадии исследований. Пока еще слишком рано», — сказал Тадж Драйджа.

Несмотря на то, что его основное внимание теперь будет сосредоточено на работе с Digital Currency Initiative, Тадж Драйджа намерен продолжать работу и над Lightning Network, релиз альфа-версии которого состоялся в январе этого года.

Напомним, в октябре прошлого года команда Lightning Network сообщила о выработке дальнейшей стратегии развития проекта и шаги по его стандартизации с целью совместимости с различными имплементациями протокола.

Digital Currency Initiative была запущена в апреле 2015 года для содействия академическим исследованиям технологии блокчейн. Изначально к проекту присоединились разработчики биткоина Гэвин Андресен, Кори Филдс и Владимир ван дер Лаан. В 2016 году в рамках инициативы был основан The Bitcoin Developer Fund, сумевший уже на первоначальном этапе привлечь финансирование на $900 000.

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Метки
биткоин, криптовалюта, новости
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