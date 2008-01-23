В РФ хотят обеспечить всеобщий безлимитный интернет

Всеобщий и безлимитный доступ в интернет необходимо обеспечить в России в рамках развития цифровой инфраструктуры. Это одно из предложений по разработке программы "Цифровая экономика", подготовленных Экспертным советом при правительстве РФ и направленных в Открытое правительство и Минкомсвязь.
"Что касается развития цифровой инфраструктуры, то прежде всего, по мнению экспертов, необходимо обеспечить всеобщий и безлимитный доступ в интернет. В качестве приоритетных направлений Экспертный совет также предлагает выделить работу с большими данными, обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственного интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств.", - говорится в сообщении Открытого правительства.
Благодаря внедрению цифровых технологий станет возможным в том числе развитие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем "умный дом" и "интернет вещей". Эти и другие предложения по разработке программы "Цифровая экономика" Экспертный совет при правительстве направил министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, а также в министерство связи и массовых коммуникаций.
Глава государства Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Администрацией президента разработать и утвердить программу "Цифровая экономика" до 1 июня 2017 г. Такое поручение он дал по итогам послания Федеральному собранию в конце 2016 г. В документе должны быть предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза.
В правительстве ответственными за подготовку документа назначены Минкомсвязи, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минпромторг, Минобрнауки, а также министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и Экспертный совет при Правительстве РФ.
Одним из структурных элементов программы должно стать формирование системы "Электронное правительство". Предполагается, что в основу электронного правительства лягут принципы клиентоориентированности, формирования комплексной цифровой среды жизнедеятельности граждан и организаций, обеспечения постоянного роста качества электронных государственных и муниципальных услуг, снижения издержек органов власти и оптимизации их взаимодействия.
В рамках нормативно-правового регулирования цифровой экономики эксперты предлагают обеспечить регулирование в таких сегментах, как электронная торговля, защита данных и интеллектуальной собственности, передача технологий. Также, по их мнению, нужно проработать вопросы регулирования деятельности в РФ глобальных цифровых компаний и создать нормативно-правовую базу для функционирования рынка труда в условиях цифровой экономики.
Одним из механизмов формирования цифровой экономики, по мнению членов Экспертного совета, может стать государственно-частное партнерство и концессия по развитию евразийских цифровых активов. Особого внимания, по мнению экспертов, потребует трансформация рынка труда в условиях цифровой экономики. Речь идет об управлении рисками, связанными с высвобождением персонала, а также необходимости адаптации персонала к новым условиям работы. Необходимо будет усовершенствовать и школьное образование в части информационных технологий.