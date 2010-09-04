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Банкинг в смартфонах или на компьютерах: как украинцы управляют финансами

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Старый Сегодня, 14:34
#1
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награды Волшебный горшочек 
Банкинг в смартфонах или на компьютерах: как украинцы управляют финансами

ПриватБанк опубликовал свою статистику по использованию Приват24 со смартфонов и компьютеров.

Количество пользователей Приват24, которые проводят финансовые транзакции через мобильное приложение, в январе превысило количество пользователей веб-версии электронного банка. Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

За последнюю неделю января пользователи заходили в мобильное приложение Приват24 более 11 2016 965 раз. При этом, клиенты совершали следующие операции:

— пополняли счет мобильного телефона,

— совершали переводы с карты на карту,

— оплачивали коммунальные платежи,

— приобретали билеты на поезда и т. д.

В тот же период было зафиксировано лишь 5 085 429 авторизованных входов клиентов в веб-версию Приват24.


Источник.
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Старый Сегодня, 14:39
#2
Интересующийся
 
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Re: Банкинг в смартфонах или на компьютерах: как украинцы управляют финансами
так с компьютера всегда удобней!)

нормально! идут в ногу со временем)
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Метки
новости, приват24
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