Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bets royale - betsroyale.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:33
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,814
Благодарностей: 4,850
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
bets royale - betsroyale.net
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 01.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
Штат корпорации BetsRoyale укомплектован профессиональными спортивными экспертами, каждый из которых имеет положительный опыт беттинга не менее 5 лет. При приёме на работу они проходят испытание, в ходе которого делают инвестиции в размере не менее $10 тыс. – прибыль по итогам месяца используется для реинвестирования в капитал BetsRoyale.Аналитическое ядро компании представлено группой из 20 специалистов экстра-класса. Они исследуют представленные региональными представительствами линии прогнозов, исключая те из них, по которым существует риск проигрыша.Такой многоуровневый процесс анализа позволяет практически полностью исключить любые потери, и это наглядно демонстрирует динамика прибыли корпорации.Процесс сотрудничества с компанией BetsRoyale начинается с аккумулирования инвестиций. Сотни тысяч клиентов по всему миру делают депозиты от $10 до $20. Из собранного капитала на ставки используется только 70% (игровой капитал) - остальные служат надежной гарантией на случаи потенциальных проигрышей.После формирования линии ставок игровой капитал распределяется на отдельные ставки, которые направляются в разные букмекерские конторы. Сумма каждой ставки обычно не превышает $10 000, чтобы уменьшить риск блокировки со стороны букмекера, однако количество аккаунтов достаточно велико.
Инвест планы:

110% через 10 дней или 5.5% в день 30 дней или 42.5% в неделю 4 недели

депозит:

01.02.17 09:46 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U12325915 from U1294xxx. Batch: 162612963. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 48, all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 20000$
Реферальские: 7% 2% 1%
Выплаты: вручную
Скрипт: H-Script Этот проект работает на лицензионном скрипте H-SCRIPTS.COM
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Name Server: ns1.easy-geo-dns.com
Name Server: ns2.easy-geo-dns.com
Name Server: ns3.easy-geo-dns.com
Name Server: ns4.easy-geo-dns.com

Registrar URL: namecheap.com
Creation Date: 2017-01-28
Updated Date: 2017-01-28

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 14:47
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 168
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: bets royale - betsroyale.net
хрень какая-то
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 14:53
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 4,818
Благодарностей: 1,622
КП: 0.000
Re: bets royale - betsroyale.net
На пробу
Date : 02/01/2017 11:11
From/To Account : U12325915
Amount : -10.00
Currency : USD
Batch : 162626786
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 57, 01igarx.
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