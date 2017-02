all-hyips Топ Мастер

bets royale - betsroyale.net



старт 01.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash



языки: RU EN







Описание:



Цитата: Штат корпорации BetsRoyale укомплектован профессиональными спортивными экспертами, каждый из которых имеет положительный опыт беттинга не менее 5 лет. При приёме на работу они проходят испытание, в ходе которого делают инвестиции в размере не менее $10 тыс. – прибыль по итогам месяца используется для реинвестирования в капитал BetsRoyale.Аналитическое ядро компании представлено группой из 20 специалистов экстра-класса. Они исследуют представленные региональными представительствами линии прогнозов, исключая те из них, по которым существует риск проигрыша.Такой многоуровневый процесс анализа позволяет практически полностью исключить любые потери, и это наглядно демонстрирует динамика прибыли корпорации.Процесс сотрудничества с компанией BetsRoyale начинается с аккумулирования инвестиций. Сотни тысяч клиентов по всему миру делают депозиты от $10 до $20. Из собранного капитала на ставки используется только 70% (игровой капитал) - остальные служат надежной гарантией на случаи потенциальных проигрышей.После формирования линии ставок игровой капитал распределяется на отдельные ставки, которые направляются в разные букмекерские конторы. Сумма каждой ставки обычно не превышает $10 000, чтобы уменьшить риск блокировки со стороны букмекера, однако количество аккаунтов достаточно велико. Инвест планы:



110% через 10 дней или 5.5% в день 30 дней или 42.5% в неделю 4 недели











депозит:



01.02.17 09:46 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U12325915 from U1294xxx. Batch: 162612963. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 48, all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 20000$

Реферальские: 7% 2% 1%

Выплаты: вручную

Скрипт: H-Script Этот проект работает на лицензионном скрипте H-SCRIPTS.COM

Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).



Name Server: ns1.easy-geo-dns.com

Name Server: ns2.easy-geo-dns.com

Name Server: ns3.easy-geo-dns.com

Name Server: ns4.easy-geo-dns.com



Registrar URL: namecheap.com

Creation Date: 2017-01-28

Updated Date: 2017-01-28



