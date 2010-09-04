Чистая прибыль MasterCard превысила $4 млрд

Чистая прибыль международной платежной системы MasterCard за 2016 год составила $4,059 млрд. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.
Разводненная прибыль на акцию в 2016 году составила $3,69 против $3,35 в 2015 году, а выручка достигла $10,776 млрд по сравнению с $9,667 млрд в 2015 году.
По итогам четвертого квартала 2016 года показатель чистой прибыли MasterCard вырос на 5% — до $933 млн, разводненная прибыль на акцию составила $0,86 доллара против $0,79 в 2015 году.
«Мы рады представить хорошие результаты за квартал и год, которых мы добились благодаря выполнению нашей стратегии и использования дифференцированного предложения услуг», — заявил Аджай Банга, главный исполнительный директор MasterCard.
Источник
.