Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,048 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Razer приобрела компанию создателя «облачного смартфона» Robin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:16
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,755
Благодарностей: 2,150
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Razer приобрела компанию создателя «облачного смартфона» Robin

Компания по производству игровых ноутбуков Razer поглотила Nextbit, выпускающую «облачные смартфоны» Robin.

Razer выкупила почти все активы Nextbit Systems Inc., всех сотрудников которой, включая топ-менеджмент, ввела в свой штат. Финансовые подробности сделки, которая была закрыта 27 января этого года, не разглашаются.

Предполагается, что Nexbit во многом сохранит свою независимость от Razer, т.е. будет работать как «автономная бизнес-единица с собственным руководством». По словам генерального директора Тома Мосса, благодаря сделки у компании появится в распоряжении больше ресурсов, чем могло бы быть. Он также подчеркнул, что Nextbit «продолжит свою миссию — расширять границы на рынке смартфонов».

За время своего существования на рынке компания Nextbit выпустила всего один продукт, которым стал «облачный смартфон» Robin, впервые появившийся в продаже в феврале прошлого года. Данный смартфон отличается своей «бесконечной» памятью, так как все файлы находились в облачном хранилище. При этом эксперты считают, что Robin так и не совершил революцию на рынке смартфонов.

Кроме этого, Razer пообещала поддерживать продажи Robin, который уже нескольких месяцев не доступен в официальных магазинах. На этот год Nextbit запланировала выпуск нескольких обновлений ПО, среди которых переход на Android 7.0 Nougat и улучшение аккумулятора.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Robin Hood - рефбек 14% Alexvv11 Реферальные и страховые предложения 26 25.01.2017 10:34
Украинская SoftServe приобрела IT-компанию из Польши bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.01.2017 03:19
Биржа Kraken приобрела старейшую биткоин-компанию Чикаго Сергей Горин Новости криптовалют 0 13.12.2016 23:44
Google приобрела парижский стартап для распознавания изображений с помощью смартфона dengov Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2016 16:38
Apple приобрела компанию-разработчика баз данных FoundationDB Wind of freedom Новости технологий и интернета 1 25.04.2015 16:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Balagyr
Offerinvest.com - Бизнес-клуб долевого участия
От Balagyr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар Kojo
Народная игра
От Kojo в разделе «Мусорные экономические игры»
Аватара нет
В YouTube стали доступны покупки в один клик
От Ushakov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Sweetdailypro - sweetdailypro.com
От Игорян в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
grow-fast - grow-fast.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube