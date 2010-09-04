Razer приобрела компанию создателя «облачного смартфона» Robin

Компания по производству игровых ноутбуков Razer поглотила Nextbit, выпускающую «облачные смартфоны» Robin.
Razer выкупила почти все активы Nextbit Systems Inc., всех сотрудников которой, включая топ-менеджмент, ввела в свой штат. Финансовые подробности сделки, которая была закрыта 27 января этого года, не разглашаются.
Предполагается, что Nexbit во многом сохранит свою независимость от Razer, т.е. будет работать как «автономная бизнес-единица с собственным руководством». По словам генерального директора Тома Мосса, благодаря сделки у компании появится в распоряжении больше ресурсов, чем могло бы быть. Он также подчеркнул, что Nextbit «продолжит свою миссию — расширять границы на рынке смартфонов».
За время своего существования на рынке компания Nextbit выпустила всего один продукт, которым стал «облачный смартфон» Robin, впервые появившийся в продаже в феврале прошлого года. Данный смартфон отличается своей «бесконечной» памятью, так как все файлы находились в облачном хранилище. При этом эксперты считают, что Robin так и не совершил революцию на рынке смартфонов.
Кроме этого, Razer пообещала поддерживать продажи Robin, который уже нескольких месяцев не доступен в официальных магазинах. На этот год Nextbit запланировала выпуск нескольких обновлений ПО, среди которых переход на Android 7.0 Nougat и улучшение аккумулятора.
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