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Как международные медиа осветили Биткойн ралли

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Как международные медиа осветили Биткойн ралли

Недавний резкий рост цены Биткойна привлёк внимание разных мейнстрим-изданий.

Недавнее ценовое ралли, продемонстрированное Биткойном, застало мейнстрим-журналистов врасплох. В то время, как крипто-сообщество ожидало подобных событий, большинство не рассчитывало на “туземун” в столь короткие сроки. Биткойн, как и любой другой актив, живет по закону спроса и предложению. В течении прошедших нескольких недель, спрос на криптовалюту был высоким из-за различных экономических и политических факторов по всему миру. Увеличился спрос со стороны инвесторов, ищущих альтернативные финансовые активы, что подняло цену к уровню выше $900.

Более двух месяцев назад, цена биткойна равнялась $680. В течении буквально нескольких дней, в условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации, цена поднялась выше $910. Такие изменения происходят вслед за несколькими внедрёнными и ожидаемыми изменениями в монетарной политике Индии, Венесуэлы, Пакистана и Австралии, ослаблением ЕС, Бразилии и Китая, а также результатами президентских выборов в США.

Растущая цена повлияла на рыночную капитализацию Биткойна, установившую новый рекорд в $14 млрд. Событие широко освещалось в ряде лидирующих международных и национальных изданий, включая Reuters, Channel News Asia, Business Insider, Forbes и другими.

Reuters, в своём репортаже об увеличении рыночной капитализации Биткойна, связали рост с падением юаня:

“Мы сравнениваем с уровнем $435 долларов в начале года, многие эксперты привязывают рост цены к падению популярности юаня, он утратил почти 7% стоимости в этом году”.

Британское издание BBC упомянуло глобальную политическую нестабильность, рост популярности криптовалют в Индии а также падение юаня, в качестве основных факторов.

“Глобальная политическая нестабильность, а также меры Индии по контролю над бумажной валютой заставили людей покупать биткойны”.

Результаты референдума о выходе Британии из состава ЕС, а также избрание Дональда Трампа, стали ключевыми факторами влияния на цену по мнению Business Insider:

“В этом году Биткойн вёл себя как рискованный актив, растущий на почве референдума Brexit в июне и выборов Трампа в ноябре”.

Так или иначе, индийская пресса была беспощадна в отношении биткойна. После того, как вслед за демонетизацией люди начали скупать криптовалюты, некоторые новостные издания решились навести свой прицел на Биткойн. Упоминание в The Indian Express гласит:

“После демонетизации, правительство должно приготовиться к борьбе с цифровой чёрной экономикой”.

Помимо того, что описание Биткойна данными изданиями, в некоторых случаях, заслуживает серьёзные вопросы, им также следует убедиться, что факты проверены перед тем, как выпускать репортаж. Ведь можно скатиться к тому, что своей деятельностью только помешать инновациям и принятию цифровых валют. Мейнстримные издания начали делать обзоры рынка Биткойна, как любого другого рынка ценных бумаг. Теперь, по мере роста принятия цифровых валют по всему миру, от разных изданий можно ожидать более осмысленные репортажи.

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биткоин, новости
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