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В Крыму могут легализовать криптовалюты

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В Крыму могут легализовать криптовалюты
Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют в Крыму. Об этом сообщает издание ИКС Медиа.

По словам Мариничева, предпосылкой к такому шагу является создание свободной экономической зоны на территории полуострова.

Цитата:
«Сегодня Крым является оффшорной экономической зоной и там можно сделать биржи, которые будут работать на законных основаниях. Тогда мы фактически легализуем криптовалюты в том месте, где весь мир ущемляет нас санкциями», –
сказал Мариничев на прошедшей на прошлой неделе в Москве конференции «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги».

Элина Сидоренко, руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ пояснила, что в законодательном органе уже рассматривались вопросы улучшения банковского климата в Крыму.

Одной из идей было отнести криптовалюты к платежному инструменту и использовать их для межгосударственных расчетов вместо системы SWIFT. Но в итоге от этой идеи в Госдуме отказались.

Напомним, ранее стало известно о планах платежной системы Qiwi внедрить технологию блокчейн в компаниях энергетического сектора. Предполагается, что пилотный проект, который разрабатывается в партнерстве с крымской «Таврида электрик», будет запущен в течение 2017 года.
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