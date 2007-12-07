Бездепозитный бонус 10$ от StreamForex

Бонус начисляется новым клиентам компании StreamForex
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Условия получения бонуса:
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- Для активации бонуса необходимо наличие торгового счета.
- Для того чтобы получить бонус необходимо полностью пройти процедуру верификации, которая включает 3 этапа:
- Загрузка копии паспорта (фото или скан);
- Проверка подлинности документа службой безопасности компании;
- Подтверждение личности владельца документа (телефонный звонок).
- Бонус зачисляется на торговый счет в графу Кредит. Бонус недоступен для снятия, но при этом полностью участвует в поддержании свободных средств и уровня маржи, в том числе при просадке.
- Заработанные средства, сверх предоставленного бонуса (прибыль), доступны для снятия после осуществления на торговом счете не менее 20 сделок общим объемом (в лотах) не менее 30% от величины бонуса.