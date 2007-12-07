Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 10$ от StreamForex

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#1
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,198
Благодарностей: 5,982
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 10$ от StreamForex
Бонус начисляется новым клиентам компании StreamForex.
Обсуждение компании на форуме >>

Условия получения бонуса:
  • Для активации бонуса необходимо наличие торгового счета.
  • Для того чтобы получить бонус необходимо полностью пройти процедуру верификации, которая включает 3 этапа:
    • Загрузка копии паспорта (фото или скан);
    • Проверка подлинности документа службой безопасности компании;
    • Подтверждение личности владельца документа (телефонный звонок).
  • Бонус зачисляется на торговый счет в графу Кредит. Бонус недоступен для снятия, но при этом полностью участвует в поддержании свободных средств и уровня маржи, в том числе при просадке.
  • Заработанные средства, сверх предоставленного бонуса (прибыль), доступны для снятия после осуществления на торговом счете не менее 20 сделок общим объемом (в лотах) не менее 30% от величины бонуса.

Подробнее о бонусе на сайте компании >>
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бездепозтный бонус, бонусы брокеров
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