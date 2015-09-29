BigBoi Профессионал

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 980 Благодарностей: 301 КП: 0.315

Как украинский бренд носков Sammy Icon установил первый в Украине носкомат Как украинский бренд носков Sammy Icon установил первый в Украине носкомат и что из этого вышло



Бренд, который начинался в 2013 году с кампании на Kickstarter, удивляет не только ассортиментом и смелыми дизайнами, но и весьма примечательными кейсами по маркетингу и продажам. В середине декабря в ТЦ «Глобус» у центрального входа появился вендинговый автомат по продаже… носков. В тот же день по Facebook пронеслась волна удивления и восторга, которая сразу привлекла внимание СМИ. Но как «носкомат» показал себя «в поле»? Об этом нам рассказал один из создателей бренда Sammy Icon Филипп Литвинов.



Носки Sammy Icon продаются через два основных канала: онлайн-продажи с сайта и опт. Бренд работает с небольшими магазинами, например, «Штуки», торговыми сетями, такими как Intertop. Также недавно у Sammy Icon появился небольшой шоу-рум в ЦУМе.



Продажи идут не только в Украине, но и в других странах. В 2016 году у бренда появились дистрибьюторы в Германии и Нидерландах. «Недавно мы ездили на выставку Modefabriek в Берлине и познакомились со многими новыми дистрибьюторами, которые также хотят продавать наши носки. Сейчас наша главная стратегическая цель — расширение продаж в странах ЕС», — говорит Филипп.



Идея создать носкомат возникла спонтанно. В мире уже давно существуют автоматы, которые продают футболки или очки, так почему бы с тем же успехом не продавать носки? «Мы подумали, почему нет? С одной стороны, это было инновационным решением, которое бы соответствовало нашему бренду по духу — яркое решение для бренда ярких носков. С другой — возможность для нас создать что-то вроде своего бутика, островка продаж в торговом центре», — пояснил Литвинов.







Открыть собственный магазин носков в нынешней экономической ситуации в Украине сложно и дорого, а посему нецелесообразно. Вместе с тем квадратный метр в виде носкомата — идеальный вариант. «Это и новый способ продажи продукта, и эдакое мини-представительство Sammy Icon, которое можно установить практически везде, где есть электричество», — отмечает Филипп.



На воплощение идеи в жизнь компании понадобился месяц. До этого еще около двух месяцев готовились — придумывали, как запаковать носки, чтобы они правильно выпадали из носкомата, как он будет выглядеть и т.д. Начали с поиска компании, которая предлагала в Украине услуги аренды вендинговых автоматов, но нашли только с продажей.







Я спросил, есть ли у них решение под носки. Они ответили — нет. Но есть стандартные снэковые автоматы с пружинами, которые, в принципе, подойдут. «Носки и бутерброды по форме похожи — можно сделать подобную упаковку и использовать такой автомат», — пояснил Литвинов. Автомат обклеили брендингом, запрограммировали, а внутри немного подшаманили систему расположения пружин под наборы с носками. И получился носкомат Sammy Icon.







К слову, в носкомате носки Sammy Icon стоят дешевле, чем в магазине. «Обычно одна пара стоит у нас 75 грн, но в носкомате мы сделали промо-предложение — 100 грн за две пары. Чтобы дать людям дополнительный повод купить носки в автомате», — пояснил бренд-менеджер компании. Пока рассчитаться можно только наличкой — карты автомат не принимает, но Литвинов не исключает, что в будущем эту возможность реализуют.



Вместительность автомата на сегодня составляет 240 пар. Вскоре ее планируют расширить, чтобы пополнить ассортимент.



По словам Литвинова, носкомат для Sammy Icon — больше маркетинговый проект и возможность привлечь новую аудиторию. Он буквально как продающий бигборд. «Так уж сложилось, что большая часть нашей аудитории знает о нас через Facebook, но мы гораздо меньше охватываем тех, кто не бывает в Facebook.



Носкомат – это способ заявить о бренде не на бигбордах, а новым и интересным продуктом и даже способом продажи носков», — говорит Литвинов.



Пока носкомат не окупился, месяц — слишком короткий срок для этого, говорят в компании. По расчетам Литвинова, на окупаемость уйдет примерно 3-4 месяца.



Одним носкоматом в компании не ограничатся — уже в феврале в Киеве может появится второй. Как раз сейчас Sammy Icon ведет переговоры с несколькими торговыми центрами в столице. Также бренду уже поступило несколько предложений о франшизе из других городов Украины, и одно — из Голландии.







источник - ain.ua Носки Sammy Icon продаются через два основных канала: онлайн-продажи с сайта и опт. Бренд работает с небольшими магазинами, например, «Штуки», торговыми сетями, такими как Intertop. Также недавно у Sammy Icon появился небольшой шоу-рум в ЦУМе.Продажи идут не только в Украине, но и в других странах. В 2016 году у бренда появились дистрибьюторы в Германии и Нидерландах. «Недавно мы ездили на выставку Modefabriek в Берлине и познакомились со многими новыми дистрибьюторами, которые также хотят продавать наши носки. Сейчас наша главная стратегическая цель — расширение продаж в странах ЕС», — говорит Филипп.Идея создать носкомат возникла спонтанно. В мире уже давно существуют автоматы, которые продают футболки или очки, так почему бы с тем же успехом не продавать носки? «Мы подумали, почему нет? С одной стороны, это было инновационным решением, которое бы соответствовало нашему бренду по духу — яркое решение для бренда ярких носков. С другой — возможность для нас создать что-то вроде своего бутика, островка продаж в торговом центре», — пояснил Литвинов.Открыть собственный магазин носков в нынешней экономической ситуации в Украине сложно и дорого, а посему нецелесообразно. Вместе с тем квадратный метр в виде носкомата — идеальный вариант. «Это и новый способ продажи продукта, и эдакое мини-представительство Sammy Icon, которое можно установить практически везде, где есть электричество», — отмечает Филипп.На воплощение идеи в жизнь компании понадобился месяц. До этого еще около двух месяцев готовились — придумывали, как запаковать носки, чтобы они правильно выпадали из носкомата, как он будет выглядеть и т.д. Начали с поиска компании, которая предлагала в Украине услуги аренды вендинговых автоматов, но нашли только с продажей.Я спросил, есть ли у них решение под носки. Они ответили — нет. Но есть стандартные снэковые автоматы с пружинами, которые, в принципе, подойдут. «Носки и бутерброды по форме похожи — можно сделать подобную упаковку и использовать такой автомат», — пояснил Литвинов. Автомат обклеили брендингом, запрограммировали, а внутри немного подшаманили систему расположения пружин под наборы с носками. И получился носкомат Sammy Icon.К слову, в носкомате носки Sammy Icon стоят дешевле, чем в магазине. «Обычно одна пара стоит у нас 75 грн, но в носкомате мы сделали промо-предложение — 100 грн за две пары. Чтобы дать людям дополнительный повод купить носки в автомате», — пояснил бренд-менеджер компании. Пока рассчитаться можно только наличкой — карты автомат не принимает, но Литвинов не исключает, что в будущем эту возможность реализуют.Вместительность автомата на сегодня составляет 240 пар. Вскоре ее планируют расширить, чтобы пополнить ассортимент.По словам Литвинова, носкомат для Sammy Icon — больше маркетинговый проект и возможность привлечь новую аудиторию. Он буквально как продающий бигборд. «Так уж сложилось, что большая часть нашей аудитории знает о нас через Facebook, но мы гораздо меньше охватываем тех, кто не бывает в Facebook.Носкомат – это способ заявить о бренде не на бигбордах, а новым и интересным продуктом и даже способом продажи носков», — говорит Литвинов.Пока носкомат не окупился, месяц — слишком короткий срок для этого, говорят в компании. По расчетам Литвинова, на окупаемость уйдет примерно 3-4 месяца.Одним носкоматом в компании не ограничатся — уже в феврале в Киеве может появится второй. Как раз сейчас Sammy Icon ведет переговоры с несколькими торговыми центрами в столице. Также бренду уже поступило несколько предложений о франшизе из других городов Украины, и одно — из Голландии.источник - ain.ua

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