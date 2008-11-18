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Квартальная выручка Apple выросла после продолжительного падения

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Квартальная выручка Apple выросла после продолжительного падения


Американская технологическая корпорация Apple Inc увеличила выручку впервые за 4 квартала, в частности, благодаря высокому спросу на новые модели iPhone, представленные компанией в сентябре прошлого года.

Выручка Apple в IV квартале 2016 года выросла на 3% до рекордных $78,4 млрд. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,3 млрд, сообщает «Интерфакс».

Чистая прибыль Apple в октябре—декабре составила $17,9 млрд, или $3,38 в расчете на акцию, по сравнению с $18,4 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,22 на акцию.

Акции Apple на дополнительных торгах во вторник подорожали более чем на 3%. Их стоимость выросла на 7% за последние три месяца и на 25% за последний год.

В минувшем квартале Apple продала 78,3 млн iPhone, что является рекордным показателем и на 5% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что продажи этих устройств составят 77 млн. На долю iPhone приходится порядка двух третей выручки Apple.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающееся увеличение продаж iPhone, темпы роста уже не столь значительные, как в предыдущие годы. Для сравнения: в четвертом квартале 2014 года продажи iPhone взлетели на 46%.

Слабым местом Apple является китайский рынок, где компания сталкивается с высокой конкуренцией со стороны местных производителей. Продажи корпорации в Китае в минувшем квартале упали на 12% до $16,2 млрд.

Выручка Apple от продажи планшетов iPad в прошедшем квартале упала на 22%, до $5,5 млрд, выручка от продажи компьютеров Mac увеличилась на 7% до $7,2 млрд.

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